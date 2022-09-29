嘉市里長參選人涉替市議員買票 檢方聲押

中央社／ 嘉義市29日電

嘉義市一名里長參選人涉嫌替自己及尋求連任的市議員買票，檢方今天傳喚參選人等人說明，有選民坦承拿到2000元現金；里長參選人及樁腳林男遭聲押。

檢調表示，日前接獲檢舉，嘉義市西區一名里長參選人7月間涉嫌委託樁腳林姓男子，以新台幣1000元向選民行賄，另外，8月間還涉嫌加碼現金1000元替一名尋求連任的市議員買票。被指涉的市議員則否認涉案。

調查局嘉義市調查站、嘉義市警方連日蒐證後，嘉義地檢署今天指揮調查官、警方搜索，傳喚樁腳及選民到案說明，部分選民坦承收到現金，並指向涉嫌現金賄選為西區某里長參選人。

調查官下午前往里長參選人住處及樁腳林男住處搜索，除帶回兩人訊問外，也查扣疑似賄選的現金及名冊。

調查官、警方偵訊後，有選民坦承1人收到2000元現金，經口頭告知，除了要支持轄區某里長參選人外，也要支持某市議員順利連任。

調查官及警方下午起陸續移送涉及收賄的柯姓等10餘名選民至嘉義地檢署，檢方複訊後皆飭回；涉案里長參選人及樁腳林男、李姓婦人晚上移送嘉義地檢署複訊。

檢方複訊後，認為里長參選人及樁腳林男犯罪嫌疑重大，有串證之虞，深夜向嘉義地方法院聲請羈押禁見；李婦諭令以3萬元交保。

檢調表示，這名里長參選人於嘉義市行政區域與里鄰調整編組前曾擔任里長，民國99年2月編組後參選當地里長，沒有順利當選，103年再度參選，也沒有挑戰成功，還違反選罷法被起訴，104年經判決無罪。

嘉義 樁腳 議員

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