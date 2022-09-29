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台中人妻今午報警尋夫 事隔3小時陳屍河床有刀傷

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市王姓男子的妻子在今天下午2時許，前往東區立德所報案，希望警方協尋丈夫，警方獲報後展開調查，發現王徒步走到東昇橋下方的旱溪河床，下午5時許尋獲時，王已倒臥在草地上，腹部有刀傷，身體壓著一把水果刀，全案死因，將報請檢察官相驗相驗釐清。

據查，王姓男子（41歲）疑似患有精神疾病，王妻今天下午2時許，前往第三警分局立德所報案協尋，並告知警方，丈夫疑有尋短念頭，警方受理後展開調查，今天下午5時許在東區十甲東路東昇橋附近，發現王倒臥在旱溪河床的草地上，已無生命跡象。

警方調查，王男倒臥在草地上，臉部朝下，腹部有一處刀傷，身體壓著一把水果刀，王妻看到丈夫後，痛哭失聲，警方經鑑識採證後，現場無外力破壞、打鬥痕跡，現場無遺書，詳細的死因，將待明天報請檢察官相驗釐清。

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台中市王姓男子今天下午被發現陳屍在東區旱溪河床，全案將在明天報請檢察官相驗，釐清死因。圖／本報資料照
台中市王姓男子今天下午被發現陳屍在東區旱溪河床，全案將在明天報請檢察官相驗，釐清死因。圖／本報資料照
台中市王姓男子今天下午被發現陳屍在東區旱溪河床，全案將在明天報請檢察官相驗，釐清死因。圖／讀者提供
台中市王姓男子今天下午被發現陳屍在東區旱溪河床，全案將在明天報請檢察官相驗，釐清死因。圖／讀者提供
台中市王姓男子今天下午被發現陳屍在東區旱溪河床，全案將在明天報請檢察官相驗，釐清死因。圖／讀者提供
台中市王姓男子今天下午被發現陳屍在東區旱溪河床，全案將在明天報請檢察官相驗，釐清死因。圖／讀者提供

丈夫 檢察官 東區

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