男騎士闖紅燈被撞翻 網：被擊落了吧

一名男子前天上午11點多時騎機車行經台北市萬華區忠孝西路，疑似闖紅燈與計程車發生車禍，騎士摔得四腳朝天躺在地上，四肢多處擦挫傷；整個過程，也被民眾行車記錄器拍下，上傳到網路，有網友留言「很趕時間？」「被擊落了吧」。

從監視器畫面中可見，該名男子騎在萬華區忠孝西路二段東向車道上，行經昆明街口時疑似闖紅燈，昆明街南北向綠燈車輛見狀紛紛踩煞，但一輛計程車煞車不及，當場撞上機車騎士，騎士摔得四腳朝天。

警、消獲報到場，騎士因四肢多處擦挫傷送醫診治，計程車 未受傷，都未有酒駕狀況，肇事原因還有待釐清。