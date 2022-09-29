快訊

軍方派怪手拆眷村釘子戶 屋主抗爭無用眼睜睜看家沒了

不許台灣設代表處 柬埔寨總理：我曾命人燒掉申請文件

聽新聞
test
0:00 / 0:00

竹東鎮長慘淪詐騙受害者 張順朋氣憤罵：真的快昏倒

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導

新竹不少民眾今天都接到竹東鎮長「張順朋」Line關心問候，但緊接著便以急需用錢為由開口借錢，不少民眾因信任是鎮長，就要到銀行匯款，沒想到匯款前去電確認，才知道是騙局一場，氣得張順朋本人痛罵詐騙集團膽敢假冒她名義詐騙，害得不少民眾險些上當。

張順朋本人澄清「我絕對沒有資金困難、急需用錢，請鎮民、好友們不要受騙上當」她指出，今天上午一早手機就被民眾來電灌爆，許多人都問她「怎麼了，怎麼會需要用到錢」，讓她一頭霧水。

張順朋經過細問，才知道竟是有人利用她的名義，到處透過Line加人好友，不僅名字一字不差，甚至還直接盜用她臉書照片，讓不少民眾誤以為就是她本人，且詐騙份子還先假藉關心近況，接著就說急需用錢，隨口就是要借20萬元起跳。

張順朋指出，她有朋友就差點受騙上當，好險因為友人察覺不對勁，疑惑鎮長怎麼會無故急需用錢，因此特地透過電話向本人確認，才知道張順朋本人根本沒有對外借錢。

不少鎮公所員工上午也被「假鎮長」以Line騷擾，不僅將公所內的職員及志工通通拉進不明群組，假鎮長竟然還會假意關心公所同仁工作近況，氣得本尊上午特地向公所所有員工澄清「那不是我、不要加入群組」。

張順朋表示，上午已委由公所主秘前往竹東派出所向警方報案，她說「詐騙集團真的好大膽、讓人氣到快暈倒，一定要杜絕這樣的詐騙歪風。」呼籲民眾如有遇到類似情事，要立即封鎖或檢舉該假帳號。

竹東警分局表示，將再通知鎮長前來協助製作筆錄，同時也呼籲民眾切勿輕易相信來路不明的Line訊息、勿加入不明Line群組，一旦有借貸行為，也需要向對方本人再三確認。

詐騙集團冒用竹東鎮長張順朋名義，以借錢為由詐騙民眾錢財。記者巫鴻瑋／翻攝
詐騙集團冒用竹東鎮長張順朋名義，以借錢為由詐騙民眾錢財。記者巫鴻瑋／翻攝

詐騙集團 新竹

延伸閱讀

楊文科自豪打造Wah幾散竹東 仍遭周江杰批政見跳票

「先問候再借錢」冒用大頭貼行騙 宜蘭鄉鎮市長也受害

金門鄉鎮長的LINE全遭詐騙集團冒用借錢 警方積極偵辦

花蓮吉安鄉長遭人冒用身分 本尊呼籲勿上當

相關新聞

竹東鎮長慘淪詐騙受害者 張順朋氣憤罵：真的快昏倒

新竹不少民眾今天都接到竹東鎮長「張順朋」Line關心問候，但緊接著便以急需用錢為由開口借錢，不少民眾因信任是鎮長，就要到...

揪2學生從美國買大麻 大學師還賣大麻電子煙

一名30多歲林姓大學老師，涉嫌自美國加州買入二級毒品大麻膏逾3公斤，找來葉姓學生收包裹後，他再將含有大麻膏成分的電子煙，...

台中清潔工掃百貨廁所 驚見年輕男馬桶上身亡嚇壞報警

台中市一名百貨公司清潔人員，昨天下午打掃廁所時，在一間無障礙廁所內發現，一名年輕男子坐在馬桶上身亡，脖子上有繩索等物品，...

國道1號北上大林路段大貨車翻覆致嚴重塞車 警方籲提早改道

國道1號北向253.7公里嘉義大林溪口路段下午1點42分一輛大貨曳引車疑因右後輪爆胎失控側翻，51歲屈姓駕駛及副手兩人全...

耳鼻喉科名醫被冒名賣產品 光田醫院提醒民眾勿受騙

光田綜合醫院耳鼻喉頭頸部長長賴仁淙在臉書指出，他最近常被不肖廠商冒名販售耳鳴貼，他連自己的手機都出現多次詐騙廣告，冒用肖...

減少警員快速道路二次事故風險 中警租緩衝車10月登場

台中市警局轄內有台74、台61快速道路，以及台63線中投公路，為降低警員執勤風險，降低二次事故發生的機率，警政署補助辦理...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。