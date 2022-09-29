竹東鎮長慘淪詐騙受害者 張順朋氣憤罵：真的快昏倒

新竹不少民眾今天都接到竹東鎮長「張順朋」Line關心問候，但緊接著便以急需用錢為由開口借錢，不少民眾因信任是鎮長，就要到銀行匯款，沒想到匯款前去電確認，才知道是騙局一場，氣得張順朋本人痛罵詐騙集團膽敢假冒她名義詐騙，害得不少民眾險些上當。

張順朋本人澄清「我絕對沒有資金困難、急需用錢，請鎮民、好友們不要受騙上當」她指出，今天上午一早手機就被民眾來電灌爆，許多人都問她「怎麼了，怎麼會需要用到錢」，讓她一頭霧水。

張順朋經過細問，才知道竟是有人利用她的名義，到處透過Line加人好友，不僅名字一字不差，甚至還直接盜用她臉書照片，讓不少民眾誤以為就是她本人，且詐騙份子還先假藉關心近況，接著就說急需用錢，隨口就是要借20萬元起跳。

張順朋指出，她有朋友就差點受騙上當，好險因為友人察覺不對勁，疑惑鎮長怎麼會無故急需用錢，因此特地透過電話向本人確認，才知道張順朋本人根本沒有對外借錢。

不少鎮公所員工上午也被「假鎮長」以Line騷擾，不僅將公所內的職員及志工通通拉進不明群組，假鎮長竟然還會假意關心公所同仁工作近況，氣得本尊上午特地向公所所有員工澄清「那不是我、不要加入群組」。

張順朋表示，上午已委由公所主秘前往竹東派出所向警方報案，她說「詐騙集團真的好大膽、讓人氣到快暈倒，一定要杜絕這樣的詐騙歪風。」呼籲民眾如有遇到類似情事，要立即封鎖或檢舉該假帳號。