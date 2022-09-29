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台中清潔工掃百貨廁所 驚見年輕男馬桶上身亡嚇壞報警

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市一名百貨公司清潔人員，昨天下午打掃廁所時，在一間無障礙廁所內發現，一名年輕男子坐在馬桶上身亡，脖子上有繩索等物品，嚇得趕緊通知警方到場，經查，男子年約20多歲，已明顯死亡，通知家屬後，報請檢察官相驗，家屬認為，兒子的死與判決確定的官司有關，檢察官認定死因無外力介入，開立死亡證明。

據查，台中市一家百貨公司的清潔人員，在昨天下午4時許，在賣場2樓的無障礙廁所打掃時，發現一名年約21歲的張姓男子，坐在馬桶座上，脖子有繩索，已明顯死亡，趕緊通知警方到場調查。

第三警分局獲報後，由鑑識人員在場採證，並調閱百貨相關監視器畫面，現場無外力破壞、打鬥痕跡，張男也沒有遭其他人控制的狀況，現場沒有留有遺書。

據親友透露，張男家中經濟狀況不錯，父親也有買一棟透天給兒子，張男疑因涉嫌竊盜官司，遭法院判刑確定，才與家人討論到此事不久，就發生意外。

全案今天由檢察官、法醫與家屬相驗後，排除死因有外力介入，無後續偵查必要，家屬對死因也無意見，遺體發還家屬辦理後事。

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台中市張姓男子昨天被百貨公司清潔人員發現，陳屍在廁所內，檢警調查釐清死因。圖／本報資料照
台中市張姓男子昨天被百貨公司清潔人員發現，陳屍在廁所內，檢警調查釐清死因。圖／本報資料照

馬桶 檢察官

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