耳鼻喉科名醫被冒名賣產品 光田醫院提醒民眾勿受騙

光田綜合醫院耳鼻喉頭頸部長長賴仁淙在臉書指出，他最近常被不肖廠商冒名販售耳鳴貼，他連自己的手機都出現多次詐騙廣告，冒用肖像，盜用改編照片；光田醫院說明，該院賴仁淙部長從未代言任何耳鳴相關產品，提醒民眾不要受騙。

賴仁淙是國內專門診治耳鳴名醫，他最近在臉書寫，想請教律師的臉友們，「真的對臉書的詐騙廣告毫無任何辦法可以阻止嗎？」連他自己的手機都出現多次詐騙廣告；還有人冒用他的肖像，盜用改編照片，每天醫院的門診電話接到無數次的詢問電話。

賴仁淙表示，許多朋友上去網站留言說是詐騙，馬上被對方封鎖，對方還假冒他回應醫療問題，公然在網站上賣藥，許多病人買耳鳴貼再來掛號，信誓旦旦就認為是他本人，他說就這樣無法無天，「沒有任何機制可以制裁麼？台灣對這種跨國的社群網站真的就無可奈何嗎？」

光田綜合醫院表示，該院耳鼻喉頭頸部賴仁淙部長從未代言任何耳鳴相關產品，如有任何醫療相關需求，請掛號門診遵循正常管道諮詢專業醫師；網路社群購物詐騙層出不窮，請民眾勿輕意相信。