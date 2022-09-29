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減少警員快速道路二次事故風險 中警租緩衝車10月登場

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市警局轄內有台74、台61快速道路，以及台63線中投公路，為降低警員執勤風險，降低二次事故發生的機率，警政署補助辦理「租用緩撞車計畫」，將在快速公路與中投公路24小時定點待命，租賃的2輛緩撞工程車會在10月1日上線使用。

台中市警局交通大隊統計，台中市轄內的台74線、台61線快速道路、台63線中投公路，在今年1月至8月，一共發生753件交通事故，其中前三大肇因包括未注意車前狀況、未保持安全距離、變換車道或方向不當。

台中市交大表示，3段道路的車道寬、路肩寬等道路設計，略低於國道規格，最高速限大多介於70至90公里，行車車速仍快速，事故若未及時處置，可能會造成事故後風險增加，另根據經濟合作暨發展組織（OECD）研究指出，當行車速度增加5%，將增加受傷事故件數將近10%，且增加死亡事故件數20%，因此需要租用緩撞車協勤，以維護現場執勤員警、事故車輛與民眾安全。

交大表示，在警政署補助辦理「租用緩撞車計畫」後，將委外租用2輛緩撞工程車，針對區域特性，在台74線、台63線放置1輛、台61輛放置1輛，採24小時定點待命，機動性高，可隨時指揮、調配車輛協勤，緩撞車執行民間單位一旦接獲警察機關通報後，會迅速到場協勤。

交大指出，以租代買的主因是因一輛全新緩撞車需要約500萬元經費，2輛的話要1000萬元的預算，市警局尚無經費可以自行購置。

台中市警局租賃2輛緩撞工程車，10月1日將在轄內台74、台61快速道路，以及中投公路執勤。圖／台中市警局提供
台中市警局租賃2輛緩撞工程車，10月1日將在轄內台74、台61快速道路，以及中投公路執勤。圖／台中市警局提供
台中市警局租賃2輛緩撞工程車，10月1日將在轄內台74、台61快速道路，以及中投公路執勤。圖／台中市警局提供
台中市警局租賃2輛緩撞工程車，10月1日將在轄內台74、台61快速道路，以及中投公路執勤。圖／台中市警局提供

台中市 交大

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