居民不堪其擾…屏縣潮州成為飆車族賽車場 警加強取締

屏東縣潮州警分局表示，針對危險駕車展開大執法，並加強取締。圖／警方提供 屏東縣潮州鎮通往來義鄉道路，185甲縣道潮義路、漾仔腳到來義方向等路段，近期晚間出現飆車族，屏東縣議員許馨勻說，潮州鎮道路拓寬後，潮州鎮恐成為飆車賽車場，居民不甘其擾。屏縣警局潮州分局表示，將展開危險駕車大執法並加強取締。

屏東縣議員許馨勻今在議會總質詢，她說，潮州鎮網路社團在9月25日有民眾反映飆車，民眾飽受困擾，「潮州成為飆車的賽車場嗎？」，當天還不是單一地點，多處道路出現飆車族。

屏縣警局潮州分局指出，議員許馨勻所提潮州鎮北門路段屬偶發路段，警方已沿線調閱監視器畫面，並鎖定違駕車輛將通知車主到案說明，針對涉及違反道路交通管理處罰將依法舉發，並依法函文監理站通知強制到驗，若涉及公共危險，蒐集相關證據移辦，以達約制。

潮州警分局長簡彥匡說，針對轄區內改裝車輛廠商清查造冊列管約制，以及針對曾有危險駕車紀錄駕駛人查訪及約制；並依據本年度所統計110報案系統通報時間、地點，於每周六、日深夜22至02時及00時至04時，持續編排崁頂交流下轉台一線至112線路段、台88下台一線轉185甲線路段、平面道路188線萬丹往潮州路段及台一線轉屏185甲線至林後森林園區路段等6處以上固定崗守望兼交通稽查方式勤務，並以開啟警示燈作警力展示方式防制。