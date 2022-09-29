沙鹿向上路連環撞致區間測照受損 清水警改移動式測照

台中市沙鹿區昨天向上路昨傍晚發生大貨車追撞4車車禍，一人受傷，向上路的區間測照儀器也被撞損，清水警方已規劃改移動式測照勤務，預防車禍。

清水警分局今天說，沙鹿區向上路昨天發生一起5車追撞事故，區間測照設備也受波及，預計2至3周才能修復，台中市警局交通警察大隊與清水警分局將規劃移動式測速照相勤務，嚴防超速。

警方調查，昨天下午4點46分，41歲黃姓男子駕駛大貨車，行經沙鹿區向上路六段，沿沙鹿區向上路內快車道由龍井往梧棲方向行駛，他自述疑似煞車失靈，先撞擊快慢車道分隔島後，又往前追撞停等紅燈之3輛轎車和輛小貨車，追撞程也撞損區間測照設備。