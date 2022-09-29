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影／男童牽愛犬出門告知阿嬤外出買飯 忘情啃雞排失聯3小時

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市紀姓男童在25日告知祖母要出門買飯，牽著愛犬外出，沒想到事隔3小時後，都不見男童返家，急得紀父在外四處找尋，當時第三警分局警員發現後協尋，不到5分鐘，就在一家便當店旁的超商，發現男童正在啃著雞排、看著平板，見到警員時還一臉錯愕，不知已因離家數小時，造成家人擔心。

第三警分局勤工所警員鍾易蓉、江朋騰在25日巡邏經過南區工學北路綠園道時，發現紀姓男子騎機車東張西望、神情緊張，經詢問得知，紀年僅11歲、讀國小的兒子，在3個多小時前告知祖母欲外出買飯後，牽著狗離家都沒有回家，擔心兒子有意外，才外出尋找。

警方得知後，詢問男童身高、穿著特徵及可能去向等資訊，前往可能逗留處街頭巷尾展開搜尋，幸好不到5分鐘就在便當店附近的超商發現男童及小狗的身影。

警員到場時，男童正在啃食雞排，看著桌上的平板，看到警員現身，男童還一臉錯愕，得知已出門超過3個小時，造成家人擔心時，男童才在警方陪同下，趕緊返家，警員也提醒男童，下次務必先向家人報備，別再讓父母擔心。

第三警分局提醒，許多父母會循序漸進放手訓練孩子獨立，除了鼓勵與相信，更重要的是協助提高孩子的安全意識，例如絕不靠近或進入陌生人的車輛、直接返家不停留第三地、向正確的對象求助、熟記父母聯繫方式等，建立親子默契，避免孩子遇上不良經驗。

警方呼籲，如遇到疑似走失兒童，也請不吝伸出援手，可撥打110報案專線請警方協助，避免造成無法挽回的遺憾。

台中市紀姓男童在25日牽著愛犬外出後，事隔3小時都沒回家，警方獲報後在一家超商尋獲。圖／第三警分局提供
台中市紀姓男童在25日牽著愛犬外出後，事隔3小時都沒回家，警方獲報後在一家超商尋獲。圖／第三警分局提供
台中市紀姓男童在25日牽著愛犬外出後，事隔3小時都沒回家，警方獲報後在一家超商尋獲。圖／第三警分局提供
台中市紀姓男童在25日牽著愛犬外出後，事隔3小時都沒回家，警方獲報後在一家超商尋獲。圖／第三警分局提供

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