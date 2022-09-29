新北板橋貨車違規左轉 對向直行機車騎士撞上命危

黃姓貨車司機今天中午行經新北市板橋區文化路2段與環河西路4段路口，疑因違規左轉，對向直行機車騎士閃避不及撞上，當場無呼吸心跳，送醫急救中，情觀不樂觀。記者王長鼎／翻攝 黃姓貨車司機今天中午駕車行經新北市板橋區疑因違規左轉，對向直行機車騎士閃避不及撞上，當場無呼吸心跳，送醫急救中，情觀不樂觀。警方對違規駕車的黃男未依號誌及違規左轉開單告發，將依過失傷害罪嫌送辦。

新北市消防局今天中午11時30分獲報，板橋區文化路2段與環河西路4段路口發生車禍意外，救護人員到場發現機車騎士袁姓男子（33歲）與黃姓男子（41歲）駕駛的貨車相撞，當場無呼吸及心跳，緊急送往亞東醫院救治，情況並不樂觀。

據了解，黃男駕駛貨車由板橋區沿環河西路4段往土城方向行駛，於環河西路4段路口未依規定變換車道並直接左轉彎往文化路2段方向行駛，對向直行機車騎士袁男疑似閃避不及，直接撞上貨車右前側車頭，因撞擊力道猛烈，導致袁男全身多處骨折受傷，傷勢十分嚴重。