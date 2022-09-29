殯葬停車場2男起口角亮刀 警將通知雙方到案說明
桃園中壢培英路上有民眾在殯葬園區內滋事，雙方相互熟識，其中一方更亮出刀械作勢要恐嚇對方，經一旁友人勸阻後雙方才各自離去，警方獲報到場人已散去，不過警方已鎖定2名男子身分，將通知2人到案說明，而亮刀男子已涉嫌違反社會秩序維護法及恐嚇等罪嫌，警方後續持續偵辦。
昨上午11時50分許，警方接獲報案指英路上一家殯葬園區停車場內有民眾滋事，警方獲報立即出動趕赴現場處理，到場後雙方當事人已離去；經了解雙方相互熟識，不知何故發生口角，其中一方男子拿出刀械，作勢恐嚇對方，經其友人勸阻後，雙方各自離開。
警方調閱監視器後，根據汽車車牌號碼已鎖定2名男子身分，而亮刀男子已涉嫌違反社會秩序維護法及恐嚇等罪嫌，目前警方通知2人到案說明近一步偵辦釐清事情始末。
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