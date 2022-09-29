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男子擔心又被騙...急衝派出所求助 豐原警察及時阻詐

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

一名男子昨衝到台中市豐原警分局豐東派出所求助，員警及時阻詐。圖／警方提供
一名男子昨衝到台中市豐原警分局豐東派出所求助，員警及時阻詐。圖／警方提供
曾被騙過的一名男子昨晚接到疑似詐騙電話，衝到台中市豐原警分局豐東派出所求助，員警確認男子接到詐騙電話，及時阻詐，防止男子又被騙。

豐原分局豐東派出所警員洪祥傑昨晚9點在所服勤時，25歲張姓男子神色緊張，拿著手機正在講電話時衝進派出所，員警上前詢問時，聽到男子與對方通話中談到「員警編號」、「匯款」等，先檢視張男手機來電號碼顯示為「1+10」，即示意張男先掛斷電話。

張男表示，對方自稱是某公司客服人員，因公司遭駭客入侵，導致個人資料流出，害他被多扣一筆9000元款項，後續又接到自稱警方的來電，員警一聽立刻告知這是老牌詐騙手法並安撫張男情緒，並協助他撥打至信用卡公司確認，確認無該筆款項失誤後，張男才放心向員警表示，因為他曾有被詐騙的經驗，所以這一次深怕又受騙，但又怕是真的被盜刷，才衝到派出所尋求協助，很感謝員警耐心的分析與幫忙。

豐東派出所長呂禹澄呼籲，詐騙集團慣用手法會在電話尚未掛斷時要求撥打110或165求證，此時也只是轉分機號碼，甚至會以網路電話冒充警察機關，所以必須確認電話完全掛斷再撥打110或165，也可直接前往鄰近警察機關，警方樂意幫忙求證。

詐騙集團 警察

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