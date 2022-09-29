佛祖有保庇！婦人遇假檢轉帳100萬元 真警上門保住積蓄

台中市60歲李姓婦人日前接到假檢察官詐騙電話，依指示以網路銀行轉帳100萬元給對方，還好烏日明道郵局行員發現網路轉帳金流異常報警，警方獲報找上門及時阻攔，李婦才恍然大悟自己差點受騙，雙手合十直呼「佛祖有保庇」。

台中市警局烏日派出所員警劉冠廷、謝沂岑日前接獲烏日明道郵局行員來電，表示李姓客戶的網路轉帳金流異常，可能遇上詐騙，先行將款項扣住，卻又一時聯繫不上李婦，報警尋求協助。

警方立即以警政系統查詢到李婦住家，李婦見警察登門，嚇得不知所措，並表示已按照指示進行匯款。員警安撫李婦情緒並說明，此為「假檢警」詐騙手法，勿信以為真。

李婦表示，她接獲自稱台北看守所檢察官來電表示，她的健保卡遭人冒用，帳戶涉及刑案，需網路轉帳100萬元做為監管帳戶，還提醒她因涉及偵查不公開原則，要她不能向其他人提及，她聽完後六神無主，沒查證便按照指示轉帳，所幸郵局行員機警通報及員警耐心溝通，她才恍然大悟自己差點受騙，雙手合十直呼「佛祖有保庇」。