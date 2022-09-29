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佛祖有保庇！婦人遇假檢轉帳100萬元 真警上門保住積蓄
台中市60歲李姓婦人日前接到假檢察官詐騙電話，依指示以網路銀行轉帳100萬元給對方，還好烏日明道郵局行員發現網路轉帳金流異常報警，警方獲報找上門及時阻攔，李婦才恍然大悟自己差點受騙，雙手合十直呼「佛祖有保庇」。
台中市警局烏日派出所員警劉冠廷、謝沂岑日前接獲烏日明道郵局行員來電，表示李姓客戶的網路轉帳金流異常，可能遇上詐騙，先行將款項扣住，卻又一時聯繫不上李婦，報警尋求協助。
警方立即以警政系統查詢到李婦住家，李婦見警察登門，嚇得不知所措，並表示已按照指示進行匯款。員警安撫李婦情緒並說明，此為「假檢警」詐騙手法，勿信以為真。
李婦表示，她接獲自稱台北看守所檢察官來電表示，她的健保卡遭人冒用，帳戶涉及刑案，需網路轉帳100萬元做為監管帳戶，還提醒她因涉及偵查不公開原則，要她不能向其他人提及，她聽完後六神無主，沒查證便按照指示轉帳，所幸郵局行員機警通報及員警耐心溝通，她才恍然大悟自己差點受騙，雙手合十直呼「佛祖有保庇」。
烏日警分局呼籲，警察或司法機關偵辦案件，不會以任何名義要求提（匯）款，也要特別提醒家中長著若接到電話中提及「涉案」、「偵查不公開」、「監管帳戶」等關鍵字，請保持冷靜並再三向165反詐騙諮詢專線查證，以免慘遭詐騙。
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