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影／不滿超車害急煞 小黃運將持寶特瓶當街攔車挨告毀損

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

駕駛計程車的林姓男子，不滿駕駛多元計程車的李女，超車後害他急煞，當街攔車要和李女理論，過程中持寶特瓶揮打李女車輛，見對方不下車，就開車離開，李女報警提告，警詢後將林男依毀損罪嫌函送台北地檢署偵辦。

警方調查，55歲李女昨天下午6時許駕車行經台北市民權東路、敦化北路口，因前方車輛車速緩慢，決定超車，未料行經敦化北路、南京東路口時，林男手持寶特瓶當街揮打李女車輛，要和李理論，李報警處理，林見對方不下車，也就駕車離開。

轄區松山警分局中崙派出所獲報後，循線通知林男到案，林男表示，李女超車時，害他緊急煞車，他一怒之下，才想找李女理論；因李女報案提告，警方詢後依毀損罪嫌將林男送辦。

警方呼籲，暴力無法解決問題，民眾遇有糾紛應理性溝通，循合法途徑解決，一時衝動或不理性舉動都可能觸法，警方對於違法情事定將究辦。

林男手持寶特瓶當街揮打李女車輛，挨告毀損。記者李隆揆／翻攝
林男手持寶特瓶當街揮打李女車輛，挨告毀損。記者李隆揆／翻攝
林男手持寶特瓶當街揮打李女車輛，挨告毀損。記者李隆揆／翻攝
林男手持寶特瓶當街揮打李女車輛，挨告毀損。記者李隆揆／翻攝
林男手持寶特瓶當街揮打李女車輛，挨告毀損。記者李隆揆／翻攝
林男手持寶特瓶當街揮打李女車輛，挨告毀損。記者李隆揆／翻攝
李女超車引起林男不滿。記者李隆揆／翻攝
李女超車引起林男不滿。記者李隆揆／翻攝

計程車

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