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金門鄉鎮長的LINE全遭詐騙集團冒用借錢 警方積極偵辦
金門縣出現詐騙集團冒用鄉鎮長的名義，用LINE向村里長與友人傳訊騙錢，繼昨天中午傳出有金城鎮、金湖鎮與烈嶼鄉3位鄉鎮長的LINE遭冒用，到了晚上，連金沙鎮與金寧鄉長的LINE也全遭鎖定冒用，詐騙集團猖獗，讓不少民眾頻搖頭，警方今天上午表示，已統由刑大科偵組偵辦中。
詐騙集團真的是無法無天！金門縣的五位鄉鎮長都昨陸續發生LINE遭詐騙集團冒用，詐騙集團先創1個假帳號，用他們的名字及照片來行騙，不少人都誤會是「本尊」，後來打電話才確認是詐騙集團。
據了解，最先是金城鎮長李誠智、金湖鎮長陳文顧與烈嶼鄉長洪若珊3人先受害，並陸續到警局備案，沒想到昨天傍晚金沙鎮長吳有家與金寧鄉長楊忠俊2人也PO文表示遭冒用，呼籲民眾當心多查證，以免被騙。
金門縣警局在得知這項訊息後，也相當重視，金門縣警局長廖高江表示，目前正蒐集相關資訊，統由刑大科偵組積極偵辦。
縣警局表示，這類「假親友借款」為常見詐欺手法，而近期正值選舉期間，詐騙集團假冒公眾人物的LINE，主動聯繫民眾進行詐騙，已嚴重擾亂社會秩序，呼籲鄉親切勿輕信，並撥打165反詐騙諮詢專線查證。
警方也提醒公眾人物發現個人名義遭冒用成立假LINE帳號，除了可通知親友、選民避免受騙外，更可透過LINE官方管道檢舉，保護自己也保護民眾。
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