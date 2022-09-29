快訊

2.4萬房防疫旅館10月13日全退場 每房將一次性補助5千元

誤寫袁惟仁走了 陳文茜親自道歉：半夜吃了安眠藥記錯

異鄉遇烏克蘭難民女孩 結帳時她幫買單：一碗麵的心意

聽新聞
test
0:00 / 0:00

金門鄉鎮長的LINE全遭詐騙集團冒用借錢 警方積極偵辦

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導

金門五位鄉鎮長金湖鎮長陳文顧、金城鎮長李誠智、烈嶼鄉長洪若珊、金沙鎮長吳有家、金寧鄉長楊忠俊（由左至右）的LINE全遭詐騙集團冒用行騙，他們只能呼籲民眾不要上當受騙。記者蔡家蓁／攝影
金門五位鄉鎮長金湖鎮長陳文顧、金城鎮長李誠智、烈嶼鄉長洪若珊、金沙鎮長吳有家、金寧鄉長楊忠俊（由左至右）的LINE全遭詐騙集團冒用行騙，他們只能呼籲民眾不要上當受騙。記者蔡家蓁／攝影
金門縣出現詐騙集團冒用鄉鎮長的名義，用LINE向村里長與友人傳訊騙錢，繼昨天中午傳出有金城鎮、金湖鎮與烈嶼鄉3位鄉鎮長的LINE遭冒用，到了晚上，連金沙鎮與金寧鄉長的LINE也全遭鎖定冒用，詐騙集團猖獗，讓不少民眾頻搖頭，警方今天上午表示，已統由刑大科偵組偵辦中。

詐騙集團真的是無法無天！金門縣的五位鄉鎮長都昨陸續發生LINE遭詐騙集團冒用，詐騙集團先創1個假帳號，用他們的名字及照片來行騙，不少人都誤會是「本尊」，後來打電話才確認是詐騙集團。

據了解，最先是金城鎮長李誠智、金湖鎮長陳文顧與烈嶼鄉長洪若珊3人先受害，並陸續到警局備案，沒想到昨天傍晚金沙鎮長吳有家與金寧鄉長楊忠俊2人也PO文表示遭冒用，呼籲民眾當心多查證，以免被騙。

金門縣警局在得知這項訊息後，也相當重視，金門縣警局長廖高江表示，目前正蒐集相關資訊，統由刑大科偵組積極偵辦。

縣警局表示，這類「假親友借款」為常見詐欺手法，而近期正值選舉期間，詐騙集團假冒公眾人物的LINE，主動聯繫民眾進行詐騙，已嚴重擾亂社會秩序，呼籲鄉親切勿輕信，並撥打165反詐騙諮詢專線查證。

警方也提醒公眾人物發現個人名義遭冒用成立假LINE帳號，除了可通知親友、選民避免受騙外，更可透過LINE官方管道檢舉，保護自己也保護民眾。

烈嶼鄉長洪若珊傳出LINE遭詐騙集團盜用，還扯到縣長，她在下午已報警，並PO文提醒民眾。記者蔡家蓁／翻攝
烈嶼鄉長洪若珊傳出LINE遭詐騙集團盜用，還扯到縣長，她在下午已報警，並PO文提醒民眾。記者蔡家蓁／翻攝
金城鎮長李誠智傳出LINE遭詐騙集團盜用他已報案，他特別PO文提醒民眾。記者蔡家蓁／翻攝
金城鎮長李誠智傳出LINE遭詐騙集團盜用他已報案，他特別PO文提醒民眾。記者蔡家蓁／翻攝

詐騙集團 LINE 金門

延伸閱讀

苗栗4鄉鎮市長遭冒開LINE涉詐騙 問口借百萬元

詐騙猖獗 盧秀燕照片遭盜用Line對話開口借錢

詐騙猖獗！金門鄉鎮長遭詐騙集團冒用身份向民眾借錢

假區長名義設Line假帳號強拉里長入群 藉故要里長匯錢

相關新聞

影／遲到8分鐘引怒火 七旬保全大街對決六旬同事全武行

社群軟體近日流傳一段台中市街頭有2名身穿制服的男子，持安全帽、皮帶互毆，還追逐至車道的畫面，經查，全案是發生在前天晚間1...

見賊穿動漫T…桃園警「結印」使出影分身之術破心防！他旋認偷公仔

桃園市桃園區一名男子昨晚偷夾娃娃機店公仔，被店家報警查獲，他被逮後不發一語，直到員警認出他身上穿的動漫圖案，開始大聊動漫...

21歲女赴泰打工突失聯…警揭又是柬豬仔案 入監3嫌認送她出國

高姓女子上網應徵海外求職，輾轉至泰國、緬甸後與家人失聯，家屬報警後警方介入調查，發現王姓男子等3名犯嫌確實涉嫌人口販運，...

影／國一北上32.1公里車禍 聯結車「倒折甘蔗」回堵3公里

今天上午，國道一北向32.1公里處，發生兩車碰撞，撞擊瞬間整輛聯結車倒折甘蔗占用內線車道，被撞汽車則旋轉近360度，逆向...

男子擔心又被騙...急衝派出所求助 豐原警察及時阻詐

曾被騙過的一名男子昨晚接到疑似詐騙電話，衝到台中市豐原警分局豐東派出所求助，員警確認男子接到詐騙電話，及時阻詐，防止男子...

北市林森北路住宅4樓冒火舌 警消撲救已確認無人受困

台北市中山區林森北路一處民宅4樓今午失火，冒出火舌及濃煙，警消獲報趕抵撲救，目前已撲滅火勢，確認屋內無人受困，起火原因有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。