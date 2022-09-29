影／遲到8分鐘引怒火 七旬保全大街對決六旬同事全武行

社群軟體近日流傳一段台中市街頭有2名身穿制服的男子，持安全帽、皮帶互毆，還追逐至車道的畫面，經查，全案是發生在前天晚間10時許，地點為台中市西屯區福林路一帶，涉案七旬戴姓老翁，因不滿六旬金姓同事「遲到8分鐘」才接班，態度還不佳，雙方才會上演全武行，警方獲報後，今將通知二人到案，依法偵辦。

據查，涉案的戴姓老翁（74歲）與金姓男子（64歲）都是任職台中市西屯區福林路一帶的保全，二人是同事，不過前天晚間10時許，戴因不滿金遲到8分鐘才到場接班，而且戴質疑時，金的口氣、態度不佳，引發戴怒火，雙方從口角衝突，演變成持安全帽、皮帶的互毆案件，一度追逐到車道上。

不過後來雙方經主管協調後，平息糾紛，沒有提告傷害，也無報警，但有民眾將過程拍下後，上傳網路群組「社會事新聞影音」，第六警分局永福所得知後，將聯絡二人到案說明，並依社會秩序維護法、傷害罪等方向偵辦。