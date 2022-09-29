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桃園廂型車撞電線桿再追撞轎車 2車鈑金凹陷車輪掉落

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導

轎車也難以倖免，板金直掀起大量引擎結構外露，2輛車都撞的相當慘。記者翁唯真／翻攝
轎車也難以倖免，板金直掀起大量引擎結構外露，2輛車都撞的相當慘。記者翁唯真／翻攝
桃園新屋區今上午7時許，36歲的許姓廂型車駕駛延民有一路往楊梅方向直行不慎自撞路旁電線桿後失控，又撞到對向由61歲許姓女子所駕駛的轎車，所幸雙方駕駛都只有手腳擦挫傷，駕駛酒測值均為0，詳細發生原因將由警方調查釐清。

今上午7時51分許，新屋區民有一路1688號旁，許男駕駛廂型車沿民有一路往楊梅方向直行，不慎撞到路旁電桿後失控，又撞到對向由許女所駕駛的轎車，只見廂型車卡在路旁且擋風玻璃大量碎裂成蜘蛛網狀，車頭保險桿掉落，右側車門嚴重凹陷，右前輪更硬生生掉落平躺在地面。

而轎車也難以倖免，板金直掀起大量引擎結構外露，2輛車都撞的相當慘，所幸雙方駕駛都只有手腳擦挫傷，酒測值均為0，詳細發生原因及財損尚待警方調查釐清。

桃園新屋區今上午7時許，廂型車駕駛延民有一路往楊梅方向直行不慎自撞路旁電線桿後失控，又撞到對向轎車。記者翁唯真／翻攝
桃園新屋區今上午7時許，廂型車駕駛延民有一路往楊梅方向直行不慎自撞路旁電線桿後失控，又撞到對向轎車。記者翁唯真／翻攝
廂型車卡在路旁且擋風玻璃大量碎裂成蜘蛛網狀，車頭保險桿掉落。記者翁唯真／翻攝
廂型車卡在路旁且擋風玻璃大量碎裂成蜘蛛網狀，車頭保險桿掉落。記者翁唯真／翻攝

車禍

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