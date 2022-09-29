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見賊穿動漫T…桃園警「結印」使出影分身之術破心防！他旋認偷公仔

聯合報／ 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市桃園區一名男子昨晚偷夾娃娃機店公仔，被店家報警查獲，他被逮後不發一語，直到員警認出他身上穿的動漫圖案，開始大聊動漫，還比出劇中「忍術」手勢，讓他卸下心防並稱是因為「公仔太貴買不起」，全案依竊盜未遂罪嫌移送法辦。

桃園警分局中路派出所昨晚6時許接獲報案，桃園區中山路一家娃娃機店業者稱透過店內監視器，發現有男子疑似正在竊取店內商品，警員惠譯賢及倪富城5分鐘後立即趕抵現場，發現他還在店內，並控制35歲陳姓男子。

據店長表示，店內設置遊戲規則，只要客人夾獲機台內幸運球，就可玩戳戳樂換獎品，但陳男沒有遊玩機台，卻把紙盒都戳遍，並準備把放在機台上的玩具公仔等商品都搬走；警方現場發現，陳男並未拿走全部獎品，而是先戳洞後依紙條拿取相應禮品。

員警在現場、所內詢問時，陳男都不發一語。惠員平時也愛看動漫，見陳身上T恤背面印有日本知名動漫「火影忍者」中，宇智波家族的家徽，便突發奇想問男子「你是宇智波家族的吧？」陳男嚇了一跳，接著馬上跟員警聊起動漫來，也一一回答員警提問案情，辯稱是「公仔太貴買不起」才犯案。

最後陳男反問員警，罪喜歡哪位動漫人物，惠員想一想，比了一個主角漩渦鳴人「影分身之術」的手勢，讓陳大喜「你是千手一族的」，隨即哈哈大笑。全案依竊盜未遂罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

中路派出所警員惠譯賢對陳男比出「影分身之術」的忍術結印，讓他大喜，乖乖道出實情。記者楊湛華／翻攝
中路派出所警員惠譯賢對陳男比出「影分身之術」的忍術結印，讓他大喜，乖乖道出實情。記者楊湛華／翻攝
陳姓男子昨穿著「宇智波家族」的T恤行竊，成為警方問案突破口。
陳姓男子昨穿著「宇智波家族」的T恤行竊，成為警方問案突破口。
陳男沒玩夾娃娃機就玩戳戳樂，再依戳得紙條拿取相應禮品。記者楊湛華／翻攝
陳男沒玩夾娃娃機就玩戳戳樂，再依戳得紙條拿取相應禮品。記者楊湛華／翻攝

夾娃娃機 竊盜

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