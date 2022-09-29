21歲女赴泰打工突失聯…警揭又是柬豬仔案 入監3嫌認送她出國

高姓女子上網應徵海外求職，輾轉至泰國、緬甸後與家人失聯，家屬報警後警方介入調查，發現王姓男子等3名犯嫌確實涉嫌人口販運，已遭他轄警方查捕送辦、入監執行，檢警持續釐清有無其他共犯，以及高女行蹤。

警方調查，21歲高女在臉書上看見犯罪集團發布有關海外求職的廣告貼文，傳訊應徵後，由48歲王男、46歲蔡男及41歲詹女協助辦理護照，7月22日載送至桃園機場出境前往泰國。

原本高女每天都會與家人聯繫，曾提及「公司」集團管理嚴格，同行台籍友人稍有不配合，就被限制行動，未料，高女8月初稱被送往緬甸「KK園區」上班，8月15日就突然與家人失聯，家屬察覺異狀、心急如焚，8月17日向台北市士林警分局報案求助。

專案人員發現，犯罪集團看準年輕人涉世未深，以收入待遇為誘因，遊說被害人出國打工，食宿全包，將人送出境，落地後就由在地不法集團接管；在鎖定王等涉案3人身分時，發現他們已因其他人口販運案被逮，分別在桃園監獄、台北看守所入監執行中。

警方分頭借訊時，王等3人坦承運送高女出境等犯行，但拒不交代有無其他共犯、被害人，也稱不知高女行蹤，警詢後依妨害自由等罪嫌移送士林地檢署偵辦，持續釐清其餘共犯及高女行蹤。