阻詐破3.5億！侯友宜感謝銀行超商協助 致贈打詐貴賓卡

新北市警局今年迄今與銀行行員聯手阻詐金額破3.5億，新北市長侯友宜今天出席警政工作會報，他感謝銀行行員與超商店員協助警方共同防詐，今天親自表揚金融機構119名、超商10名共129位阻詐有功的金融機構行員與超商店員並致贈打詐貴賓卡。

台新銀行新莊分行康姓協理今年8月18日受理民眾臨櫃提領活存近65萬元，民眾並要解除1000多萬的定存，如此龐大的金額讓他起疑心，仔細詢問後民眾神情更緊張且不願透露太多，連忙通報新莊警分局中港派出所員警前往協助，經員警勸說民眾才放鬆戒心說出是接到台北市中山區戶政事務所與刑事局人員告知其帳戶有問題，會被凍結無法使用，要他立即將戶頭內共1116萬8000元全部轉到指定帳戶代為保管，所以才會來銀行解除定存，也因康協理立即與員警反應，成功聯手阻詐。

新北市警方統計新北市今年8月共攔阻詐騙6715萬8242元，今年迄今已攔阻詐金額超過3億5000萬元，比去年攔阻2億3000餘萬元高出許多，足見各金融機構與各大超商在全民共同阻詐各環節的重要性，警方指出，「新北打詐隊」攔阻詐騙就是要全力阻斷詐騙集團的金脈，有效守護民眾財產，讓詐騙集團領不到錢而被社會淘汰。

市警局表示，「新北打詐隊」會持續努力結合各大團體、百工百業執行防詐宣導，為擴大網路宣導，讓民眾能即時迅速獲得各類防詐騙資訊，在各宣導會場均提供「豹吼哩哉」及「新北刑大」臉書粉絲QRcode讓新北市民可立即掃描加入。