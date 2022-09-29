高雄女騎機車擦撞「吳柏毅」落跑 女外送員猛追報案

高市柯姓女子前晚騎機車行經鳳山區自由路，擦撞「Uber Eats」陳姓女外送員後，加速逃離，陳騎車猛追200公尺將柯攔下報案；警網趕抵，柯聲稱以為小擦撞沒事才離開，警方請示檢察官後，認為柯有肇逃行為，依法送辦。

鳳山警分局忠孝派出所警方，前晚7時30分許，接獲一名女子（34歲）報案，指她在自由路和澄清路口時，遭一名機車女騎士擦撞，對方卻意圖逃逸，稱遭對方擦撞後，現在已經把人攔下來。

線上警網立即趕赴現場，到場發現報案者是「Uber Eats」陳姓女外送員（34歲），另擦撞陳女機車的則是49歲的柯姓女子，陳女表示，被柯女機車擦撞後，車身後照鏡有毀損，手腕也扭傷，但柯卻騎車逃離現場。

柯女聲稱，當時是小擦撞，看對方沒甚麼事，所以才離開，並無故意肇事逃逸，還不可思議地直說「小擦撞也要送法院？」。