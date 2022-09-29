花蓮吉安鄉長遭人冒用身分 本尊呼籲勿上當

近日全台多地傳出地方首長遭詐騙集團冒名，用通訊軟體假帳號傳訊給民眾借錢詐取財物，吉安鄉長游淑貞也被人冒用。她表示，選舉將至，不少民眾收到以游淑貞名義及公開宣傳照片頭像的訊息，請多加留意，如遇鄉長重加好友或借貸等訊息，切勿上當受騙，請先手動檢舉，再前往警局備案。

花蓮市長魏嘉賢遭詐騙集團盜圖、冒名，以假帳號向十多名里長借50萬到200萬元金額，無獨有偶，吉安鄉長游淑貞身分也被盜用，讓鄉長緊急出面澄清。

「最近工作狀況還順利嗎？」「晚安」等訊息出現在民眾手機上，不少人警覺，鄉長怎更新帳號，甚至帳號的頭像變得不一樣，連問候的語氣更與以往大相逕庭，趕緊打到鄉公所確認是否為「本尊」，才不致受騙。

游淑貞說，目前尚未得知詐騙集團行騙的規模擴及多少群眾，只能提醒民眾切勿輕信，同時將前往警局備案，期盼早日將不法分子繩之以法。

游淑貞提醒，詐騙犯罪手法層出不窮，從勒贖詐欺電話、求職詐騙、貸款詐騙、假冒網站、假冒電子信箱、賭博遊戲平台投資詐騙等等，可謂防不勝防，請鄉親提高警覺，勿信來歷不明的陌生帳號，任何不明人士要求匯款、操作ATM轉帳或要求代為購買線上遊戲點數，均有可能為詐騙手法，也請多加留意家中長者，提醒長輩勿輕信以公眾人物照片加LINE好友的陌生訊息。