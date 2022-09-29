快訊

陳文茜整理遺照曝「袁惟仁走了」 陸元琪嚇喊：真的嗎

影／玩iPhone 14 Pro動態島遇「恆久變大」 還像心臟一樣怦怦跳

暴走周玉蔻反輔選 最強「扶龍王」還有這些人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

待業男獨鍾情掀淑女機車坐墊 10秒偷包後還折返還包

聯合報／ 記者林保光／即時報導

待業中的陳姓男子專挑淑女機車行下手，他半夜發現路旁停放某廠牌女用機車，馬上停車上前掀機車坐墊，僅短短10秒鐘，就涉嫌偷走女子放置物箱的皮包，約5分鐘後，他又折回還皮包逃逸。警方查出他的落腳處，查捕他到案，依竊盜罪嫌移送法辦。

據了解，21歲的林姓女子在9月26日凌晨零時許，到高雄市前金區中華三路某KTV店與朋友聚會，將機車停在KTV店騎樓，約3小時後，陳姓男子騎車路過，發現她的女用機車，立刻上前僅用10秒鐘，就偷走她的皮包逃逸。

林女直到當天凌晨5點歡唱結束，竟見放在置物箱的皮包卻擱在機車腳踏板上，還用她的安全蓋住，一打開皮包，發現包內約6000元不翼而飛，趕緊報警。警方調閱監錄畫面，發現陳姓男子迅速得手後，馬上騎車逃離，約5分鐘後折返，緊張掀不開坐墊，把皮包放在腳踏板。

警方查出陳姓男子涉案，根據陳的機車牌照，到高雄市三民區復興一路他住處，查捕他到案，扣回他花的3000元。他自認為這種女用機車型容易扳開坐墊，才一見這種機車就停車偷置物箱內的財物，他擔心車主發現皮包不見會馬上報警，但卻塞不回，才把皮包放踏板逃離。

陳姓男子專挑淑女機車，10秒涉嫌偷走置物箱皮包。記者林保光／翻攝
陳姓男子專挑淑女機車，10秒涉嫌偷走置物箱皮包。記者林保光／翻攝

高雄市 KTV

延伸閱讀

影／高雄KTV男客酒後和員工口角 拿麥克風不唱歌狠K對方頭　

影／父不願替子繳機車罰單告侵占 新北警昨攔檢到案

台中八旬翁無照騎機車、闖紅燈 一原因撤銷處分獲更審

南二監接風嗆警推擠 14人到案偵訊中

相關新聞

影／國一北上32.1公里車禍 聯結車「倒折甘蔗」回堵3公里

今天上午，國道一北向32.1公里處，發生兩車碰撞，撞擊瞬間整輛聯結車倒折甘蔗占用內線車道，被撞汽車則旋轉近360度，逆向...

台灣小百岳苗栗仙山再傳意外 女山友在三角點墜50米深坡亡

台灣熱門登山小百岳之一的苗栗仙山，三角點附近再傳意外，昨午有1名女登山客墜落50米深處陡坡，縣消防局獲報派員上山搜救，但...

三重忠孝橋下驚見男焦屍 警封鎖現場釐清有無他殺

今天凌晨，有民眾發現新北市三重區忠孝橋下方，一處河濱公園景觀廁所旁起火。警消獲報趕抵，赫見有具男焦屍，勘驗現場還放置兩公...

八德運動中心 再爆消防安全爭議

桃園「北景雲計畫」八德國民運動中心羽球館天花板坍塌，媒體人黃揚明昨天爆料三大最新缺失，包括已取得使用執照並正式營運，卻沒...

高雄女騎機車擦撞「吳柏毅」落跑 女外送員猛追報案

高市柯姓女子前晚騎機車行經鳳山區自由路，擦撞「Uber Eats」陳姓女外送員後，加速逃離，陳騎車猛追200公尺將柯攔下...

花蓮吉安鄉長遭人冒用身分 本尊呼籲勿上當

近日全台多地傳出地方首長遭詐騙集團冒名，用通訊軟體假帳號傳訊給民眾借錢詐取財物，吉安鄉長游淑貞也被人冒用。她表示，選舉將...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。