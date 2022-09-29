聽新聞
test
0:00 / 0:00
待業男獨鍾情掀淑女機車坐墊 10秒偷包後還折返還包
待業中的陳姓男子專挑淑女機車行下手，他半夜發現路旁停放某廠牌女用機車，馬上停車上前掀機車坐墊，僅短短10秒鐘，就涉嫌偷走女子放置物箱的皮包，約5分鐘後，他又折回還皮包逃逸。警方查出他的落腳處，查捕他到案，依竊盜罪嫌移送法辦。
據了解，21歲的林姓女子在9月26日凌晨零時許，到高雄市前金區中華三路某KTV店與朋友聚會，將機車停在KTV店騎樓，約3小時後，陳姓男子騎車路過，發現她的女用機車，立刻上前僅用10秒鐘，就偷走她的皮包逃逸。
林女直到當天凌晨5點歡唱結束，竟見放在置物箱的皮包卻擱在機車腳踏板上，還用她的安全蓋住，一打開皮包，發現包內約6000元不翼而飛，趕緊報警。警方調閱監錄畫面，發現陳姓男子迅速得手後，馬上騎車逃離，約5分鐘後折返，緊張掀不開坐墊，把皮包放在腳踏板。
警方查出陳姓男子涉案，根據陳的機車牌照，到高雄市三民區復興一路他住處，查捕他到案，扣回他花的3000元。他自認為這種女用機車型容易扳開坐墊，才一見這種機車就停車偷置物箱內的財物，他擔心車主發現皮包不見會馬上報警，但卻塞不回，才把皮包放踏板逃離。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言