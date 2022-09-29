待業男獨鍾情掀淑女機車坐墊 10秒偷包後還折返還包

待業中的陳姓男子專挑淑女機車行下手，他半夜發現路旁停放某廠牌女用機車，馬上停車上前掀機車坐墊，僅短短10秒鐘，就涉嫌偷走女子放置物箱的皮包，約5分鐘後，他又折回還皮包逃逸。警方查出他的落腳處，查捕他到案，依竊盜罪嫌移送法辦。

據了解，21歲的林姓女子在9月26日凌晨零時許，到高雄市前金區中華三路某KTV店與朋友聚會，將機車停在KTV店騎樓，約3小時後，陳姓男子騎車路過，發現她的女用機車，立刻上前僅用10秒鐘，就偷走她的皮包逃逸。

林女直到當天凌晨5點歡唱結束，竟見放在置物箱的皮包卻擱在機車腳踏板上，還用她的安全蓋住，一打開皮包，發現包內約6000元不翼而飛，趕緊報警。警方調閱監錄畫面，發現陳姓男子迅速得手後，馬上騎車逃離，約5分鐘後折返，緊張掀不開坐墊，把皮包放在腳踏板。