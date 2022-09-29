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土城城林橋下機車遭火噬 疑擦撞事故漏油引起
新北市消防局今天凌晨1時許獲報，土城區城林橋下擺接堡路人行道橋墩旁有機車火警，消防人車迅速趕抵出水灌救，不到10分鐘即將火勢撲滅，但整輛機車已燒只剩下骨架，宛如廢鐵，無人員受傷。
警方初步調查，該車車主游姓男子昨晚騎車行經該處，不慎與人發生車禍，該車由警方先將事故機車停放在人行道上，卻在今天凌晨突然不明原因起火燃燒，不排除是機車發生事故後漏油引起。詳細起火原因仍待消防局火調科調查，警方也將調閱周邊監視器過濾清查路過人車。
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