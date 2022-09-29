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台灣小百岳苗栗仙山再傳意外 女山友在三角點墜50米深坡亡

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導

昨午救難人員尋獲女子時，發現她已明顯死亡，隨後利用軟擔架包覆以人力搬運下山。圖／苗栗縣消防局提供
昨午救難人員尋獲女子時，發現她已明顯死亡，隨後利用軟擔架包覆以人力搬運下山。圖／苗栗縣消防局提供
台灣熱門登山小百岳之一的苗栗仙山，三角點附近再傳意外，昨午有1名女登山客墜落50米深處陡坡，縣消防局獲報派員上山搜救，但救難人員尋獲女子時，發現她已明顯死亡，檢警今相驗釐清死因。

縣消防局指出，昨午3時左右接獲仙山登山民眾報案指出，有人墜落山坡，呼喊沒有反應。獅潭消防分隊派出8名警義消出勤救援，到達疑似墜落點後，救難人員架繩索下切搜索，大約在墜落點50米深處山坡發現墜落者，但她身體僵硬已無生命氣息。

救難人員利用軟擔架包覆以人力搬運下山，直到傍晚5點半到達仙山靈洞宮停車場，交由警方處理。

警方初步調查，死者是55歲彭姓婦人，戶籍在竹南，獨自在獅潭租屋，昨獨自一人上山採藥，救難人員在事發地點發現其手機和拖鞋，身體有多處嚴重創傷。

縣消防局表示，本月24日仙山三角點附近發生女性登山客墜落山坡受傷意外；距離100公尺左右，昨再發生女山友墜坡死亡意外，且去年10月附近也發生墜坡死亡意外，一名來自台中的醫師娘下山時疑似拉錯攀繩不慎墜落山谷身亡，這次發現彭婦地點和醫師娘陳屍處相距不到20公尺，救援的警消也相當詫異。

山友

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