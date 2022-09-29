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三重忠孝橋下驚見男焦屍 警封鎖現場釐清有無他殺

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市重孝橋下方景觀公園廁所旁，有男子自焚，警方到場採證。記者曾伯愷／翻攝
新北市重孝橋下方景觀公園廁所旁，有男子自焚，警方到場採證。記者曾伯愷／翻攝
今天凌晨，有民眾發現新北市三重區忠孝橋下方，一處河濱公園景觀廁所旁起火。警消獲報趕抵，赫見有具男焦屍，勘驗現場還放置兩公升空塑膠桶，及一只包包，男子疑似自焚，明顯死亡，警方封鎖現場採證，釐清有無他殺嫌疑。

據了解，死者徐姓男子（62歲），下有一個胞弟，未婚的他開計程車維生，但卻因故從事他業。一兩個月前，徐男聯繫胞弟，告知其在外欠債，工作又不順遂，經濟壓力很大，沒想到卻在今天凌晨疑似在忠孝橋下自焚身亡。

據悉，今天凌晨約1時許，巡邏保全員發現徐男獨自一人，坐在新北市三重區忠孝橋下方的河濱公園景觀廁所旁，望對遠處。約莫3時許，保全員發現該處有火團，立即報警處理。

警、消獲報派員趕抵，赫見現場有具男焦屍明顯死亡，一旁還發現一瓶兩公升空塑膠桶（疑似放汽油）及死者隨身包包。警方查看死者包內，發現有張徐姓男子（62歲）身份證件（沒有遺書），旋即圍起封鎖線採證，釐清有無他殺嫌疑，目前已聯繫上死者胞弟到場指認。

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新北市重孝橋下方景觀公園廁所旁，有男子自焚，警方到場採證。記者曾伯愷／翻攝
新北市重孝橋下方景觀公園廁所旁，有男子自焚，警方到場採證。記者曾伯愷／翻攝
死者放置的汽油空桶及包包。記者曾伯愷／翻攝
死者放置的汽油空桶及包包。記者曾伯愷／翻攝
新北市重孝橋下方景觀公園廁所旁，有男子自焚，警方到場採證。記者曾伯愷／翻攝
新北市重孝橋下方景觀公園廁所旁，有男子自焚，警方到場採證。記者曾伯愷／翻攝
死者放置的包包。記者曾伯愷／翻攝
死者放置的包包。記者曾伯愷／翻攝

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