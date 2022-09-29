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苗栗4鄉鎮市長遭冒開LINE涉詐騙 問口借百萬元
選舉緊要關頭，苗栗縣至少有4鄉鎮市長遭冒用照片、名字，開設LINE帳號借款涉嫌詐騙，鄉鎮市長都緊急在臉書或社團呼籲不要受騙，苗栗警方提醒民眾查證避免上當。
苗栗警方初步調查，目前有同額選舉西湖鄉長高阿賜、三義鄉長呂明忠，爭取連任的竹南鎮長方進興、頭份市長羅雪珠，4人遭冒用名字、照片，成立LINE群組，或發訊息邀請加好友借錢，開口一借或週轉一、二百萬元。
4人都緊急通告親友及民眾，苗栗縣警察局刑警大隊初步調查，目前尚未有相關詐騙被害案例，發現類似的手法從南部縣市擴散，尤其是選舉將屆，各類訊息海量在網路社群傳播，如果不慎重查證，有可能受害。
刑大提醒謹記防詐秘訣「1聽、2掛、3查證」，民眾收到相關訊息切勿輕信，撥打「165」反詐騙諮詢專線查證，如發現個人名義遭冒用成立假LINE帳號，也可透過LINE官方管道檢舉，保護自己也保護民眾。
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