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國人被騙赴柬搞詐騙零業績 遭轉賣趁隙逃收恐嚇訊息

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導

民眾被不肖集團騙至柬埔寨的個案時有所聞，移民署國境事務大隊和新北市刑大聯手，分別在台中、彰化逮捕波哥山萬源娛樂2名在台車手沈女和李男，桃園地院審理後1人收押、1人交保。警方調查，已有80多名國人被該集團騙往柬埔寨，今年7月初有3名國人在被轉賣至緬甸時趁隙逃出，卻收到該集團的恐嚇訊息。

移民署國境事務大隊和新北市刑大聯手，分別在台中、彰化逮捕波哥山萬源娛樂2名在台車手沈女和李男，桃園地院審理後1人收押、1人交保。圖／移民署國境事務大隊提供
移民署國境事務大隊和新北市刑大聯手，分別在台中、彰化逮捕波哥山萬源娛樂2名在台車手沈女和李男，桃園地院審理後1人收押、1人交保。圖／移民署國境事務大隊提供

移民署國境事務大隊表示，今年6月初有3名台灣民眾被詐騙至柬埔寨波哥山應徵文書工作，對方保證月薪4萬起，加上抽成月薪10萬元不是問題，結果3人抵達後才發現是要做詐騙。但3人業績不佳，7月初被集團轉賣到緬甸，3人在泰國轉機時趁隙逃脫並前往我駐泰代表處求援，才安全返國。

檢警調查發現，位於柬埔寨波哥山的娛樂公司以台灣人「安哥」、「安嫂」為首，旗下有4大組長及2名幫派背景打手，負責在當地監督台灣人工作，被騙到柬埔寨的台灣人一到當地就被限制人身自由，最少要騙到3名台灣人赴柬才能「抓交替」回國，不然就付出新台幣十萬元的脫身費。

警方透露，該集團除「安哥」外，幕後主謀是大陸籍的潮州幫「聰哥」，他在緬甸妙瓦底還有多個據點，在柬埔寨工作業績不佳的台灣人就會被轉賣至緬甸，3名國人從泰國逃離後，「聰哥」還恐嚇這些人「派人去你台灣的家找你」。警方因此研判，該集團恐與台灣幫派有密切的合作關係，將循線溯源清查。

柬埔寨 台灣人 緬甸 詐騙集團

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