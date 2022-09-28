盧秀燕姓名與頭貼遭盜用 中市府提醒勿受騙上當
繼台中市多名區長遭冒名開設LINE帳號後，台中市長盧秀燕姓名及照片也遭盜用，市府今晚提醒民眾，盧秀燕不會叫大家買點數，請不要受騙上當，市府也報警處理。
市府指出，在區長姓名、頭貼遭人冒用從事不法行為後，民政局已報警處理，如今再發現盧秀燕的頭貼與姓名也遭盜用，到處加人好友進行網路對話，手法一致。
市府提醒民眾，網路詐騙猖獗，行為惡劣，切勿受騙上當，若遇有相關行徑建議報警處理，讓歹徒繩之以法，市府已報警處理。
市府表示，如遇到個人照片、姓名遭冒用開設LINE假帳號情形，可立即向LINE公司檢舉，民眾可在假帳號右上設定中，點選「其他設定」-「檢舉」-「其他」按鈕檢舉，除檢舉可疑訊息與帳號外，同時注意不要點擊來路不明的陌生網址，隨時保持警覺心，留意可疑帳號並即時檢舉，避免該帳號再繼續行騙他人，才能杜絕詐騙集團接近。
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