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桃園四稜溫泉野溪泡泉意外 楊梅男清潔隊員溺斃

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市楊梅清潔中隊鄭姓隊員與同事、朋友總共男女8人，今天上午前往復興區四稜溫泉野溪戶外泡水，鄭男玩水疑突遭溪流漩渦捲入，大喊救命，同伴緊急救援上岸，鄭男呈現OHCA，緊急CPR及送醫仍告不治，環保局環境稽查清潔大隊獲報，立即聯繫家屬協助後續善後事宜。

楊梅清潔中隊鄭姓隊員至復興區四稜溫泉野溪戶外泡水，不幸溺斃。記者曾增勳／翻攝
楊梅清潔中隊鄭姓隊員至復興區四稜溫泉野溪戶外泡水，不幸溺斃。記者曾增勳／翻攝

大溪警方、桃園消防局、環保局環境稽查清潔大隊表示，楊梅清潔中隊鄭姓隊員（28歲），擔任清潔車司機，他與同事、朋友7男1女總共8人，趁今天上午休假，結伴前往復興區華陵里四稜溫泉野溪泡水，大約至中午，鄭男自行到野溪玩水，疑因突然溪流漩渦捲入大喊救命，同伴合力緊急拉上岸，但鄭男溺水呈現OHCA。

消防局119據報，立即線上指導同行友人不斷為鄭男進行CPR急救，等到消防救護人員趕到接手急救，協助搬運送醫過程，由於四稜溫泉野溪到台七線58公里處，山谷落差估計至少超過50公尺以上，山路難行，搬運救援不易，鄭男送醫最後仍告不幸，同伴聞訊十分難過，清潔稽查大隊人員正連繫家屬和協助後續善後事宜。

楊梅清潔中隊鄭姓隊員至復興區四稜溫泉野溪戶外泡水，不幸溺斃，救護人員搬運山路難行。記者曾增勳／翻攝
楊梅清潔中隊鄭姓隊員至復興區四稜溫泉野溪戶外泡水，不幸溺斃，救護人員搬運山路難行。記者曾增勳／翻攝
楊梅清潔中隊鄭姓隊員至復興區四稜溫泉野溪戶外泡水，不幸溺斃，救護人員搬運山路難行。記者曾增勳／翻攝
楊梅清潔中隊鄭姓隊員至復興區四稜溫泉野溪戶外泡水，不幸溺斃，救護人員搬運山路難行。記者曾增勳／翻攝

溫泉 桃園 溺水

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