76歲阿婆外出想不起回家路 萬華警暖助

台北市一名翁姓老婦在北市萬華區街頭迷途，她慌張跑進派出所求援，幸好萬華警分局大理街派出所員警耐心安撫翁婦情緒，再調閱警用電腦資料，順利找到翁婦住處，護送她返家休息。

翁婦路上迷途，向派出所求援。記者邱奕能／翻攝

警方表示，76歲的翁婦4天前，從桂林路上的住家外出後，就在街上遊蕩，忘記怎麼回家，直到她下午5點多，路過萬華分局大理街派出所，見到在派出所內的員警，彷彿抓到救命稻草，走進派出所內求援。

派出所內的備勤員警李家豪，先是安撫翁婦情緒，等到翁心情稍微平復後，才向她詢問是否與家人同住、家中電話，但翁婦都已經忘記，僅記得自己的名字。

另一名警員韓穎瑩耐心與翁婦溝通，另外調閱路口監視器及警用電腦，確定翁婦的確是住在桂林路一帶，直到翁婦突然想起妹妹的名字及聯絡電話；警方聯繫上後，護送她返家休息，獲得親友大讚員警熱心助人。