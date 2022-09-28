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詐騙猖獗！金門鄉鎮長遭詐騙集團冒用身份向民眾借錢
真的是無法無天!最近金門縣的五位鄉鎮長都陸續發生LINE遭詐騙集團冒用，詐騙集團先創1個假帳號，用他們的名字及照片來行騙，不少人都誤會是「本尊」，據了解有不少民眾都收到鄉鎮長要求匯款的訊息，今天包括金城鎮長李誠智、金湖鎮長陳文顧與烈嶼鄉長洪若珊3人都到警局備案，3人也呼籲民眾當心多查證，以免被騙。
李誠智氣憤的說，從周日起，他就接到許多好友傳訊給他，問他是否LINE遭冒用，因為所傳的訊息很奇怪，甚至開口要借錢，李誠智急忙否認，說他沒有其他的LINE，應該是遭不法份子冒用。
李誠智說，詐騙集團現在變聰明，跟他的親友聊天，還會巧立名目說，「想安排一筆錢過去，請對方先墊付」之類，很多人都打電話跟他提醒，他今天下午2點多已前往金城分局備案，也將相關訊息PO上臉書，提醒大家，他不會用LINE跟簡訊跟大家借錢，如果收到類似訊息，一定是詐騙。
洪若珊的情形也類似，照片遭假帳號冒用，且詐騙集團相當厲害，遇到民眾覺得怪怪的，打LINE詢問，還會將電話掛掉，回覆說「現在跟縣長在講事情，晚點回電」，很明顯是知道她的身份，連回覆都很有技巧。
陳文顧則說，他是上午接獲某社區理事長告知，才知道自己也被冒用，不過跟他講類似狀況的人不多，且都還在第一階段的問候套交情，他認為下一步可能會冒用他的名義借錢，中午也趕緊前往金湖分局備案。
據了解，目前金門5個鄉鎮長，僅有金沙鎮長吳有家與金寧鄉長楊忠俊還未出現LINE遭冒用的狀況，不過在他們鄉鎮長的共用群組中，彼此已經相互提醒，兩人也說，會提高警覺。
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