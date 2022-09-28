詐騙猖獗！金門鄉鎮長遭詐騙集團冒用身份向民眾借錢

真的是無法無天!最近金門縣的五位鄉鎮長都陸續發生LINE遭詐騙集團冒用，詐騙集團先創1個假帳號，用他們的名字及照片來行騙，不少人都誤會是「本尊」，據了解有不少民眾都收到鄉鎮長要求匯款的訊息，今天包括金城鎮長李誠智、金湖鎮長陳文顧與烈嶼鄉長洪若珊3人都到警局備案，3人也呼籲民眾當心多查證，以免被騙。

金門五鄉鎮長，最近有3人陸續傳出LINE遭詐騙集團冒用行騙，彼此只能相互提醒，並呼籲民眾不要上當受騙。記者蔡家蓁／攝影

李誠智氣憤的說，從周日起，他就接到許多好友傳訊給他，問他是否LINE遭冒用，因為所傳的訊息很奇怪，甚至開口要借錢，李誠智急忙否認，說他沒有其他的LINE，應該是遭不法份子冒用。

李誠智說，詐騙集團現在變聰明，跟他的親友聊天，還會巧立名目說，「想安排一筆錢過去，請對方先墊付」之類，很多人都打電話跟他提醒，他今天下午2點多已前往金城分局備案，也將相關訊息PO上臉書，提醒大家，他不會用LINE跟簡訊跟大家借錢，如果收到類似訊息，一定是詐騙。

洪若珊的情形也類似，照片遭假帳號冒用，且詐騙集團相當厲害，遇到民眾覺得怪怪的，打LINE詢問，還會將電話掛掉，回覆說「現在跟縣長在講事情，晚點回電」，很明顯是知道她的身份，連回覆都很有技巧。

陳文顧則說，他是上午接獲某社區理事長告知，才知道自己也被冒用，不過跟他講類似狀況的人不多，且都還在第一階段的問候套交情，他認為下一步可能會冒用他的名義借錢，中午也趕緊前往金湖分局備案。