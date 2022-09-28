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新北男酒醉路倒 屁撞警車、推警察...被帶回管束

聯合報／ 記者翁至成／新北即時報導

新北市張姓男子前天凌晨酒醉路倒，民眾怕出事報警，警察趕抵他躺在地上不為所動，通知家屬到場後，他雖起身，卻趴趴走、不受控制，不只用屁股撞警車，還一度推倒警察；警方立刻依警職法，將人帶回派出所管束，待天亮、酒醒後再讓他返家。

警方26日凌晨0點26分獲報，永和區竹林路124巷口有民眾酒醉路倒，經查詢身分是張姓男子（48歲），一邊請他起身、一邊聯絡他家人到場。

張男媽媽到場，好說歹說終於拉他起身，正要帶回家時，他卻走到警車前用屁股撞警車，還掏出手機錄影，甚至跑到馬路上騷擾其他人車；警方見狀，上前制止、關心，卻被他推擠倒地，幸好沒有受傷。

警察見張男行為失控，於凌晨1點3分，依照警職法第20條將他帶回派出所管束，等他酒醒後，就他自行回家休息。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

張姓男子日前酒醉路倒，警察獲報到場關心，他一度行為失控，最後被帶回派出所管束。記者翁至成／翻攝
張姓男子日前酒醉路倒，警察獲報到場關心，他一度行為失控，最後被帶回派出所管束。記者翁至成／翻攝
員警被他推擠倒地，幸好沒有受傷。記者翁至成／翻攝
員警被他推擠倒地，幸好沒有受傷。記者翁至成／翻攝

警察

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