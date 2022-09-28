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撞斑馬線上11歲國小童 淡水機車騎士拋飛重摔送醫不治

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市淡水區中山北路，昨天晚上發生機車撞到過馬路學童的車禍，39歲陸姓男子騎車經路口，疑因車速太快未禮讓行人，撞到斑馬線上的11歲學童。騎士噴飛撞地受傷，送醫急救1個多小時宣告不治，學童僅受輕傷。

淡水區新興國小旁，昨晚發生機車撞到學童的車禍，騎士送醫不治。記者林昭彰／翻攝
淡水區新興國小旁，昨晚發生機車撞到學童的車禍，騎士送醫不治。記者林昭彰／翻攝

據了解，陸姓男子昨晚8時許騎機車沿中山北路一段247巷行駛，在新興街121巷口撞上剛從安親班放學，走路過斑馬線的劉姓學童。機車倒地後，陸男拋彈飛出，撞到路燈桿和路緣石昏迷，救護車送往淡水馬偕醫院途中已無生命跡象，最後仍因胸腔大量內出血，急救無效，昨晚9時許宣告不治。

劉姓學童身上多處擦傷，被救護車送到北市振興醫院，包紮後傷勢穩定沒有大礙。警方初步調查，機車騎士沒有飲酒，當時路口交通號誌是閃黃燈，機車疑因車速過快未禮讓行人導致發生車禍，但詳細事故原因還需進一步鑑識釐清。

淡水區新興國小旁，昨晚發生機車撞到學童的車禍，騎士送醫不治。記者林昭彰／翻攝
淡水區新興國小旁，昨晚發生機車撞到學童的車禍，騎士送醫不治。記者林昭彰／翻攝
淡水區新興國小旁，昨晚發生機車撞到學童的車禍，騎士送醫不治。記者林昭彰／翻攝
淡水區新興國小旁，昨晚發生機車撞到學童的車禍，騎士送醫不治。記者林昭彰／翻攝

淡水 車禍

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