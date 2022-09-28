聽新聞
test
0:00 / 0:00
撞斑馬線上11歲國小童 淡水機車騎士拋飛重摔送醫不治
新北市淡水區中山北路，昨天晚上發生機車撞到過馬路學童的車禍，39歲陸姓男子騎車經路口，疑因車速太快未禮讓行人，撞到斑馬線上的11歲學童。騎士噴飛撞地受傷，送醫急救1個多小時宣告不治，學童僅受輕傷。
據了解，陸姓男子昨晚8時許騎機車沿中山北路一段247巷行駛，在新興街121巷口撞上剛從安親班放學，走路過斑馬線的劉姓學童。機車倒地後，陸男拋彈飛出，撞到路燈桿和路緣石昏迷，救護車送往淡水馬偕醫院途中已無生命跡象，最後仍因胸腔大量內出血，急救無效，昨晚9時許宣告不治。
劉姓學童身上多處擦傷，被救護車送到北市振興醫院，包紮後傷勢穩定沒有大礙。警方初步調查，機車騎士沒有飲酒，當時路口交通號誌是閃黃燈，機車疑因車速過快未禮讓行人導致發生車禍，但詳細事故原因還需進一步鑑識釐清。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言