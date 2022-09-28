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32歲英籍技師海上心臟病發 風電工作船開進台中港送醫救人

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

「雷莫洞悉者」號風電工作船昨天在彰化海域離岸風場進行運輸補給工作，船上一名32歲英國籍技師心臟病發作，台中港務分公司航管中心接獲申請緊急進港，工作船昨晚進港，救護車將患者送醫治療後已無生命危險，今天凌晨出院。

一名英國籍技師在海上心臟病發作，「雷莫洞悉者」風電船緊急進台中港，將患者送醫。圖／民眾提供
一名英國籍技師在海上心臟病發作，「雷莫洞悉者」風電船緊急進台中港，將患者送醫。圖／民眾提供

台中港務分公司表示，港務公司航管中心昨晚接獲通報，高雄雷莫海洋離岸公司所屬「雷莫洞悉者」號風電工作船在彰化海域離岸風場進行運輸補給工作，船上一名英國籍技師心臟病發作，情況危急需緊急就醫，申請緊急進港。

港務公司航管中心獲報後，立即安排船席，雷莫洞悉者號風電船昨晚8點多靠泊21號碼頭，由西門子歌美颯全球離岸風電安排救護車送到童綜合醫院救治。

醫院表示，患者本有心臟疾病，經相關檢查無立即性危險，留院觀察後，今天凌晨2點多出院，並請對方後續至心臟內科門診。

該工作船船身長110公尺、寬22公尺，設計就像海上旅館，有單人房、雙人房、化妝室及淋浴室，可容納106人住宿，無需每天返回台中港，可直接出海至離岸風電組裝場運作，為離岸風電海上技術人員提供運輸、補給。

患者 彰化 離岸風電

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