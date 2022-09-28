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影／家中冒火還持開山刀與警對峙 男扯「燒符為父母祈福」

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

台北市內湖警分局近日獲報一處公寓內有人燃燒不明物體，員警到場發現羅姓男子情緒激動，持刀與警對峙，見僵持不下，即持盾、辣椒水等警械壓制逮捕羅男，詢後依公共危險、妨害公務等罪嫌移送士林地檢署偵辦。

北市消防局9月26日晚上8時許獲報，內湖區康寧路三段巷弄內一處公寓，有人在燃燒不明物體，警、消到場後公寓羅姓住戶拒不開門，評估住家內的確有燃燒物體跡象，決定破門進入。

轄區東湖派出所所長霍建元親率員警進入屋內，發現58歲羅姓男子赤裸上身、手持開山刀，情緒激動與警對峙，經員警喝令「把刀放下」仍不配合，邁步靠近時，員警即持盾、伸縮抓補器、辣椒水等上前壓制羅男，上銬逮捕。

據悉，羅男長期情緒不穩，家中堆放大量雜物，供有多尊神像，遭警逮捕後供稱，案發當時他是在家中燃燒符咒，為父母祈福，警詢後依法送辦。

警方表示，對於非法情事，定將嚴查究辦，不容許任何人滋擾作亂，以維護社會秩序、穩定社區治安。

轄區東湖派出所所長霍建元（右）率員警到場制伏羅男。記者李隆揆／翻攝
轄區東湖派出所所長霍建元（右）率員警到場制伏羅男。記者李隆揆／翻攝
員警持警盾、伸縮抓補器、辣椒水等制伏羅男。記者李隆揆／翻攝
員警持警盾、伸縮抓補器、辣椒水等制伏羅男。記者李隆揆／翻攝
轄區東湖派出所所長霍建元率員警到場制伏羅男。記者李隆揆／翻攝
轄區東湖派出所所長霍建元率員警到場制伏羅男。記者李隆揆／翻攝
警方搶下羅男手中開山刀。記者李隆揆／翻攝
警方搶下羅男手中開山刀。記者李隆揆／翻攝
員警持警盾、伸縮抓補器、辣椒水等制伏羅男。記者李隆揆／翻攝
員警持警盾、伸縮抓補器、辣椒水等制伏羅男。記者李隆揆／翻攝

內湖 北市

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