「一大滴鳥屎」立功！高市警關心車牌污損 意外抓酒駕犯

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中央社／ 高雄28日電

高雄三民一警分局員警昨天在三民區巡邏發現一名騎士的機車車牌數字剛好被鳥屎遮住，上前規勸時卻聞到濃濃酒味，酒測值達0.28毫克，李姓騎士當場被依公共危險罪送辦。

高雄市68歲李姓男子27日騎乘機車外出，車牌最後一個數字遭鳥屎遮住，難以辨識，正好被巡邏員警發現上前規勸，警方卻在談話中意外聞到濃濃酒味，當場對李男實施酒測，確認酒測值超標，隨即移送法辦。（高雄市三民一警分局提供）中央社
高雄市68歲李姓男子27日騎乘機車外出，車牌最後一個數字遭鳥屎遮住，難以辨識，正好被巡邏員警發現上前規勸，警方卻在談話中意外聞到濃濃酒味，當場對李男實施酒測，確認酒測值超標，隨即移送法辦。（高雄市三民一警分局提供）中央社

高雄市政府警察局三民一分局三民派出所員警昨天下午4時多執行交通稽查勤務，在三民區中華三路發現68歲李男騎乘的機車車牌最後一個數字，剛好被一大滴鳥屎遮住，導致無法清楚分辨。

三民一分局今天發布新聞稿指出，員警原本上前好心規勸，卻在談話中意外聞到濃濃酒味，經當場酒測，酒測值達0.28毫克，超過法定標準值，全案訊後依公共危險罪移送高雄地檢署偵辦。

李男向員警坦承，他一早與朋友早餐配啤酒，以為經過午睡酒應該退了便騎車出門，結果沒注意有鳥屎不偏不倚遮住車牌最後一個數字，嚴重影響辨識度，還進而被員警聞到濃濃酒味。

三民一分局呼籲，民眾勿酒後駕駛動力交通工具，酒駕刑責經今年修法後，「酒駕、拒絕酒測累犯」罰則加重，拒測除將吃上新台幣18萬元酒駕拒測單外，也將吊銷駕照，3年內不得考領，還有扣車及扣牌照。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

酒測 酒駕

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