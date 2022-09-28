台南安平區、南區分別發生溺水意外 搶救沒呼吸心跳

台南市安平區漁船加油站附近水域，今天中午12點多傳出台籍漁船船長下水修理漁船後，印尼籍船員驚見他在水上載沉載浮，將他救起，報消防人員搶救沒有呼吸心跳。大約15分鐘後，南區鯤鯓路海灘傳出溺水意外，消防人員到場後，溺水男子已明顯死亡，都交由警方後續調查。

消防局救災救護指揮中心，今天中午12點38分接獲報案，安平區運河路水景橋的漁船加油站附近有人溺水，安平消防分隊分防人員到場發現，溺水者年約45的台灣籍男子已明顯死亡，至於死因則有待檢警進一步調查。