假區長名義設Line假帳號強拉里長入群 藉故要里長匯錢

高雄市有區、里長發覺，有人利用區長名義，強拉里長進入Line群組，不久里長就發現對方就露出真面目「要東、要西」，還藉故有急需，要里長幫忙匯錢，里長接獲訊息後當面問區長，才確認是假帳號。

警方了解，有人擷取多名區長在網路上的照片，用區長的名義設Line假帳號，並拉里長加入群組，里長見是區長照片，有人以為是區長新設的Line帳號便加入群組，但大多數里長早都有區長的Line帳號，也知道區長不是用官網照片當Line人頭照便不離會，也退出遭硬拉進入的群組。

不過，上周有里長發覺，假區長竟藉故，在群組上要里長匯款10多萬元到某個款戶，才知道有詐騙集團要騙里長，要大家別受騙。