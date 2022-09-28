假區長名義設Line假帳號強拉里長入群 藉故要里長匯錢
高雄市有區、里長發覺，有人利用區長名義，強拉里長進入Line群組，不久里長就發現對方就露出真面目「要東、要西」，還藉故有急需，要里長幫忙匯錢，里長接獲訊息後當面問區長，才確認是假帳號。
警方了解，有人擷取多名區長在網路上的照片，用區長的名義設Line假帳號，並拉里長加入群組，里長見是區長照片，有人以為是區長新設的Line帳號便加入群組，但大多數里長早都有區長的Line帳號，也知道區長不是用官網照片當Line人頭照便不離會，也退出遭硬拉進入的群組。
不過，上周有里長發覺，假區長竟藉故，在群組上要里長匯款10多萬元到某個款戶，才知道有詐騙集團要騙里長，要大家別受騙。
高雄警方表示，之前在桃園、南投、雲林、台南等地都曾有類似狀況，高雄市刑警大隊查出假帳號的IP來自國外，不過並沒里長因而遭騙財物。
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