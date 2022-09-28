高雄市民注意！歹徒冒用20區長設Line帳號詐騙

台中市傳出區長Line帳號遭盜用情事，高雄市38個行政區，也有20位區長肖像遭人冒用成立新帳號，假冒區長名義開口借50萬，所幸尚未傳出有人上當。高市民政局表示，當事人已經報案，也請公所通知鄰里長，不要加入不明來源帳號，避免被詐騙。

今早一名美濃鄉親前往區公所找區長鍾炳光洽公，對方宣稱「是你叫我來泡茶」。鍾炳光一頭霧水，因為他近日沒跟這位鄉親聯繫，怎可能邀對方來區公所，細想才發現，昨天有人假借他名字成立一個新的Line帳號，雙方比對發現是「假區長」發出邀約，兩人只好當趣事，一起泡茶聊天。

除美濃區外，歹徒假冒楠梓區長吳淑惠名義向里長李東宇商借50萬，因為對方口音怪怪的，里長覺得不對勁回說「沒這麼多錢」，不料對方馬上下修只要借10萬就好，最後里長確定是詐騙，沒有受騙上當。

區長吳淑惠說，她主動向Line公司反應效果不大，除這名里長外，另名里長恰巧到區公所洽公，因為覺得「區長」向他借錢十分可疑，直接告知對方說要到辦公室當面談，這時對方立馬改口「我跟領導在外面，人不在辦公室」，直接拆穿騙局未上當。

根據調查，高雄市目前已有鳳山、三民、楠梓、大樹、內門、阿蓮、林園、路竹、仁武、橋頭、新興、大寮、前鎮、美濃、茄萣、梓官、左營、旗山、旗津、小港等20區長被冒用，歹徒假冒區長名字閒聊、借錢，甚至跨區詐騙里長，市府提醒各區長提醒鄉親提高警覺。