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高雄市民注意！歹徒冒用20區長設Line帳號詐騙

聯合報／ 記者徐白櫻林保光王慧瑛／高雄即時報導

台中市傳出區長Line帳號遭盜用情事，高雄市38個行政區，也有20位區長肖像遭人冒用成立新帳號，假冒區長名義開口借50萬，所幸尚未傳出有人上當。高市民政局表示，當事人已經報案，也請公所通知鄰里長，不要加入不明來源帳號，避免被詐騙

今早一名美濃鄉親前往區公所找區長鍾炳光洽公，對方宣稱「是你叫我來泡茶」。鍾炳光一頭霧水，因為他近日沒跟這位鄉親聯繫，怎可能邀對方來區公所，細想才發現，昨天有人假借他名字成立一個新的Line帳號，雙方比對發現是「假區長」發出邀約，兩人只好當趣事，一起泡茶聊天。

除美濃區外，歹徒假冒楠梓區長吳淑惠名義向里長李東宇商借50萬，因為對方口音怪怪的，里長覺得不對勁回說「沒這麼多錢」，不料對方馬上下修只要借10萬就好，最後里長確定是詐騙，沒有受騙上當。

區長吳淑惠說，她主動向Line公司反應效果不大，除這名里長外，另名里長恰巧到區公所洽公，因為覺得「區長」向他借錢十分可疑，直接告知對方說要到辦公室當面談，這時對方立馬改口「我跟領導在外面，人不在辦公室」，直接拆穿騙局未上當。

根據調查，高雄市目前已有鳳山、三民、楠梓、大樹、內門、阿蓮、林園、路竹、仁武、橋頭、新興、大寮、前鎮、美濃、茄萣、梓官、左營、旗山、旗津、小港等20區長被冒用，歹徒假冒區長名字閒聊、借錢，甚至跨區詐騙里長，市府提醒各區長提醒鄉親提高警覺。

警方表示，上周有里長發覺，假區長藉故在群組上要里長匯款10多萬元到某個款戶，察覺有意提出示警；桃園、南投、雲林、台南等地都曾有類似狀況，高雄市刑警大隊查出假帳號的IP來自國外，並未有里長因而遭騙財物。

美濃區長發現有人盜用他的名字成立新帳號，提醒鄉親不要受騙上當。記者徐白櫻／翻攝
美濃區長發現有人盜用他的名字成立新帳號，提醒鄉親不要受騙上當。記者徐白櫻／翻攝
三民區長宋貴龍也是受害區長之一。記者徐白櫻／翻攝
三民區長宋貴龍也是受害區長之一。記者徐白櫻／翻攝

詐騙 美濃 高雄市

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