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指雞排妹「必娶」、「鮑鮑換包包」 2網友妨害名譽遭訴
媒體去年報導「雞排妹」鄭采勻與一名開保時捷汽車的男子出入飯店，有網友在臉書文章下留言「必娶女」「鮑鮑換包包」等影射侮辱雞排妹，遭雞排妹提告，士林地檢署近日偵結，依妨害名譽罪嫌起訴施姓男子及高姓女子。
據悉，鄭采勻原名鄭佳甄，曾改名為鄭家純，綽號「雞排妹」，去年7月14日有媒體報導其與一名開保時捷汽車的男子一同出入飯店，相關報導在臉書上引起熱議，不少網友在文章下方留言。
其中，38歲施姓男子留言「台灣第一必娶女果然不是浪得虛名」，36歲高姓女子則留言「鮑鮑換包包」，雞排妹發現後截圖蒐證，對施男、高女等10餘人提告。
施男家住台北市南港區、高女則住新北市汐止區，士林地檢署偵查時，2人坦承留言，檢方近日偵結，認為施男以「必娶」影射「bitch」，高女「鮑鮑換包包」則指女性以貞節為代價交換財物，都是抽象謾罵，涉犯公然侮辱罪，遂依法起訴2人。
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