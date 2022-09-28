女街友北車附近偷旅客 落網身上起獲偷來外幣

68歲的邱姓老婦自今年6月起，在台北車站附近，對3名旅客進行偷竊；轄區警方中正一分局獲報後追查，發現邱婦都在監視器死角下行竊，經過多日追查，終於逮到邱婦，另在她身上起獲一堆外幣，警詢後依竊盜罪嫌送辦。

邱婦自6月起在台北車站附近犯下多起竊案。記者邱奕能／翻攝

邱婦身背竊盜前科，平時在台北車站附近活動，是名街友。自今年6月起，她趁著樊姓、李姓、陳姓等多名旅客，於台北車站側門、捷運站出口，未注意下偷竊旅客的隨身背包、物品。

中正一警方獲報後，初始調閱監視器，發現失竊地點都在監視器死角處，無法確認犯嫌身份，隨即擴大調閱周邊監視器，再比對相關刑案資料、過濾可疑對象，最後鎖定邱婦。

警方在向台北地檢署聲請拘票獲准，在北車外埋伏多日，終於在本月7號晚上11點多，趁邱婦回到北車附近休息時，將她查緝到案。另在邱身上找到遭竊的美金、韓元、人民幣、港幣等，還有信用卡、筆記型電腦、生活用品等多項贓物。