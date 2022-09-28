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影／兄弟不滿被嗆向店家丟擲震撼彈 南警攻堅畫面曝光
台南市27歲蘇姓男子疑向南區一家PUB店索討保護費不成，26日清晨先朝楊姓男子停放轎車開9槍洩憤，店家事後得知在網路上向蘇嗆聲，今天凌晨零點多再到東區同一店家開的燒烤店天花板開1槍，楊還涉嫌丟擲震撼彈，警方獲報後攻堅順利逮人。
據了解，蘇姓男子混跡黑道，先於本月26日清晨先到台南市南區一家PUB，要索討保護費，店家方面請來陳姓男子協調，蘇不滿意後，朝楊停在路邊轎車開9槍，當時車上沒有人。PUB店家事後得知此事，在網路上向蘇嗆聲。
蘇今天凌晨零點多，先向台南市警方表示要投案，但他投案之前，先到台南市東區一家燒烤店對天花板開1槍後，還丟擲震撼彈，台南市警六分局、一分局和台南市刑大獲報後辟開攻監，順利逮捕蘇，警方並查扣1把改造手槍和空彈夾1個，蘇束手就擒。警方詢問後，依恐嚇取財、違反槍砲彈藥刀械管制罪嫌法辦。
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