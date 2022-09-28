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不要上當！花蓮市長魏嘉賢遭盜圖、設假帳號行騙 已報警
花蓮市長魏嘉賢遭詐騙集團盜圖、設LINE假帳號，借款50萬到200萬元不等，多位里長今天到市公所詢問，魏嘉賢鄭重澄清，表示是詐騙集團手法，呼籲里長、民眾千萬不要受騙上當，也到花蓮警分局備案，警方受理後已展開偵辦。
「市長向我借錢，是真的嗎？」今天一早陸續有多位里長到市公所查證，出示手機截圖，表示接到「魏嘉賢」帳號加好友，先是關心問候，接著以「我這邊急需給長官送禮匯款」等為理由，請里長協助，請求匯款金額從50萬元到200萬元不等，甚至還假稱可以約市長辦公室碰面，藉此取信里長。
市公所立刻澄清，初步調查至少10多個里長收到詐騙訊息，幸好都很機警，無人上當；假帳號共有兩個，一個名為「花蓮市魏嘉賢」，一個是「魏嘉賢」，都是使用市長的照片做為頭像。
民權里長劉原良說，從昨晚到今天早上，陸續有里長接到「假市長」詐騙訊息。他今天早上接到對方加LINE好友要求，因為對方使用市長照片，也是市長名字，他以為市長換手機，不疑有他就加好友，對方問候了一下，就來要求200萬元匯款，還留下一個帳戶。
「千萬不要上當」魏嘉賢獲知後出面澄清，他說，假帳號使用的照片，都是新聞上公開使用的畫面，他個人不常使用，懷疑是詐騙集團上網截圖下載，是詐團的一貫手法。
將任滿轉換跑道參選縣議員的魏嘉賢說，選舉到了比較敏感，確實會擔心，但更擔心市民、里長會受到欺騙，因此出面呼籲，提醒民眾了解有新的詐騙手法。他也到花蓮警分局備案，請求警方釐清案情，據警方表示，在其它縣市也有類似假冒政治人物的詐騙手法，魏嘉賢希望警方趕緊破案，避免有人受騙。
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