不要上當！花蓮市長魏嘉賢遭盜圖、設假帳號行騙 已報警

花蓮市長魏嘉賢遭詐騙集團盜圖、設LINE假帳號，借款50萬到200萬元不等，多位里長今天到市公所詢問，魏嘉賢鄭重澄清，表示是詐騙集團手法，呼籲里長、民眾千萬不要受騙上當，也到花蓮警分局備案，警方受理後已展開偵辦。

「市長向我借錢，是真的嗎？」今天一早陸續有多位里長到市公所查證，出示手機截圖，表示接到「魏嘉賢」帳號加好友，先是關心問候，接著以「我這邊急需給長官送禮匯款」等為理由，請里長協助，請求匯款金額從50萬元到200萬元不等，甚至還假稱可以約市長辦公室碰面，藉此取信里長。

市公所立刻澄清，初步調查至少10多個里長收到詐騙訊息，幸好都很機警，無人上當；假帳號共有兩個，一個名為「花蓮市魏嘉賢」，一個是「魏嘉賢」，都是使用市長的照片做為頭像。

民權里長劉原良說，從昨晚到今天早上，陸續有里長接到「假市長」詐騙訊息。他今天早上接到對方加LINE好友要求，因為對方使用市長照片，也是市長名字，他以為市長換手機，不疑有他就加好友，對方問候了一下，就來要求200萬元匯款，還留下一個帳戶。

「千萬不要上當」魏嘉賢獲知後出面澄清，他說，假帳號使用的照片，都是新聞上公開使用的畫面，他個人不常使用，懷疑是詐騙集團上網截圖下載，是詐團的一貫手法。