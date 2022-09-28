快訊

專訪6位首屆108課綱生 學習歷程vs.大考兩頭燒...面對升學巨獸首要課題是這

非張淑娟案！民視「辣新聞」遭罰40萬 中二選區顏寬恒案是主因

獨／「5、6人關同房聞臭味吃飯」玉里醫院遭控把人當畜生 中央回應

嘉縣大林鎮公所人員疑涉弊 檢調傳喚承辦人員

中央社／ 嘉義市28日電

嘉義縣大林鎮公所路燈公園管理所疑涉及弊案，嘉義地檢署今天指揮調查局嘉義縣調查站前往公所搜索，並傳喚前管理所長及承辦人員等人訊問，截至下午1時仍在縣站偵訊中。

嘉義地檢署日前接獲檢舉，指大林鎮公所路燈公園管理所疑涉及弊案，由固定業者進行公園的除草等整理作業，疑有圖利特定廠商嫌疑。

嘉義地檢署檢察官陳靜慧今天指揮調查官前往公所及公所清潔隊執行搜索，並帶回前管理所長、承辦人員及業者等人訊問，且查扣文件。

大林鎮公所下午將以捍衛公所團隊清白召開記者會，鎮長簡志偉告訴中央社記者，鎮公所人員一向依法行政，因為公所預算遲遲未通過，公園的除草等作業，無法發包給業者以年度負責清理，只能以件數邀業者前來整理，卻被檢舉成圖利特定廠商，嚴重打擊公務人員士氣，不敢為民服務。

嘉義 簡志偉

延伸閱讀

全民運動會聖火環台傳遞 晚間返抵嘉義縣

豆腐渣工程？桃園市議會國民黨團要求鄭文燦道歉

嘉議會質詢戰火猛 藍綠大林鎮長參選人為都計案交鋒

嘉義大林鎮長選戰 綠營對決無黨 政見成選民支持關鍵

相關新聞

指雞排妹「必娶」、「鮑鮑換包包」 2網友妨害名譽遭訴

媒體去年報導「雞排妹」鄭采勻與一名開保時捷汽車的男子出入飯店，有網友在臉書文章下留言「必娶女」「鮑鮑換包包」等影射侮辱雞...

家中冒火還持開山刀與警對峙　男扯「燒符為父母祈福」

台北市內湖警分局近日獲報一處公寓內有人燃燒不明物體，員警到場發現羅姓男子情緒激動，持刀與警對峙，見僵持不下，即持盾、辣椒...

「一大滴鳥屎」立功！高市警關心車牌污損 意外抓酒駕犯

高雄三民一警分局員警昨天在三民區巡邏發現一名騎士的機車車牌數字剛好被鳥屎遮住，上前規勸時卻聞到濃濃酒味，酒測值達0.28...

女子登台中和平雪東線高山症 搜救人員揹負下山治療

二人昨天攀登台中和平雪東線，其中一名女子出現高山症和心臟痛等症狀無法再走，台中市消防局派搜救人員上山，今天凌晨將女子揹下...

車禍小擦撞沒這樣做當心吃肇逃罰單 警授4口訣

北市信義區今年7、8月的A3類肇逃案分別有43和39件，警方今天提醒，民眾若發生車禍應依法報案，交由警方到場登記備查，並...

台南安平區、南區分別發生溺水意外 搶救沒呼吸心跳

台南市安平區漁船加油站附近水域，今天中午12點多傳出台籍漁船船長下水修理漁船後，印尼籍船員驚見他在水上載沉載浮，將他救起...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。