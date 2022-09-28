嘉縣大林鎮公所人員疑涉弊 檢調傳喚承辦人員
嘉義縣大林鎮公所路燈公園管理所疑涉及弊案，嘉義地檢署今天指揮調查局嘉義縣調查站前往公所搜索，並傳喚前管理所長及承辦人員等人訊問，截至下午1時仍在縣站偵訊中。
嘉義地檢署日前接獲檢舉，指大林鎮公所路燈公園管理所疑涉及弊案，由固定業者進行公園的除草等整理作業，疑有圖利特定廠商嫌疑。
嘉義地檢署檢察官陳靜慧今天指揮調查官前往公所及公所清潔隊執行搜索，並帶回前管理所長、承辦人員及業者等人訊問，且查扣文件。
大林鎮公所下午將以捍衛公所團隊清白召開記者會，鎮長簡志偉告訴中央社記者，鎮公所人員一向依法行政，因為公所預算遲遲未通過，公園的除草等作業，無法發包給業者以年度負責清理，只能以件數邀業者前來整理，卻被檢舉成圖利特定廠商，嚴重打擊公務人員士氣，不敢為民服務。
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