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桃園8旬翁古道健行「邊走邊維護」 天黑受困幸獲教

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市80歲彭姓老人昨天獨自騎機車前往大溪區大艽芎古道健行，他過去有維護受損古道習慣，因天黑昏暗受困，他打手機求救，警方今天上午表示，消防局搜救隊員、警方至昨晚在距古道500公尺處尋獲，擔心彭姓老人自行騎車危險，一路護送安全返家。

80歲彭姓老人在大溪區大艽芎古道天黑受困，幸打手機求助獲救。記者曾增勳／翻攝
80歲彭姓老人在大溪區大艽芎古道天黑受困，幸打手機求助獲救。記者曾增勳／翻攝

大溪警方表示，大溪區大艽芎古道為近年熱門健行古道之一，家住大溪的彭姓老人經常前往該古道走路健行，他昨天一如往常騎機車前往，帶著手扙和簡單工具走進古道，見古道損壞習慣維護，邊走邊維護，不覺天黑昏暗，古道沒有照明設施，他不敢冒然下山，幸好攜帶手機求救。

警方會同大溪消防分隊隊員7人前往搜尋，至晚上7時30距古道出口約500公尺山腰處，發現彭姓老人體力透支坐在地上，消防員檢查老人沒有受傷，一路攙扶護送老人下山，彭姓老人表示，因為天黑看不清路，又體力不濟，不敢冒然下山，因此手機求助。

警方表示，彭姓老人原想自己騎機車返家，員警擔心危險，因而駕駛巡邏車跟隨彭姓老人後方，一路護送他安全回家，家屬獲知感謝。

80歲彭姓老人在大溪區大艽芎古道天黑受困，幸打手機求助獲救。記者曾增勳／翻攝，
80歲彭姓老人在大溪區大艽芎古道天黑受困，幸打手機求助獲救。記者曾增勳／翻攝，
80歲彭姓老人在大溪區大艽芎古道天黑受困，幸打手機求助獲救。記者曾增勳／翻攝
80歲彭姓老人在大溪區大艽芎古道天黑受困，幸打手機求助獲救。記者曾增勳／翻攝

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