退休婦怕「被地檢署收押」 2100萬老本差點被騙光

許多退休民眾一聽「帳戶涉及刑案、不配合檢方指示可能被收押」都很害怕、帳戶常被騙光。台南鄭姓退休婦人因陸續接獲「相關單位警告」，交付2100萬現金支票給「地檢署人員」，因覺得有點奇怪請警方查證、員警趕緊通報銀行及時阻止婦人老本被騙光。

警方今天公布詐騙過程、提醒退休民眾務必小心。台南市新營分局表示，後鎮派出所上周末接獲報案，73歲鄭姓婦人日前接到自稱人壽公司人員來電，稱他「因盜領防疫基金，帳戶遭到警示」，並表示要協助報警澄清。

隨後即有自稱「台北地檢署」的人打電話說婦人的玉山銀行帳戶「涉及詐騙案、被害人經檢方2次通知不到，將被收押」，如果要證明清白，「必須將帳戶內的錢交由地檢署監管」。

婦人說，連串說詞嚇得她在3天後依指示前往郵局，將帳戶內2100萬現金領出換成4張現金支票，在自家門口將支票交給「地檢署的工作人員」。因為看來拿支票的人樣子有點奇怪才報案。