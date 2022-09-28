一屋子移工遭幹員盤查 急喊「這的人全合法」反露餡

移民署中區事務大隊南投縣專勤隊日前至埔里牛眠地區執勤，甫進入一處租屋處欲盤查，就有人急得大喊「這裡的人全都合法」，反讓專勤隊幹員起疑竇，仔細調查確認屋內有9名越南籍失聯移工及1名非法雇主，而破獲這起非法打工案。

南投縣專勤隊指出，近期獲報埔里牛眠路一處民宅每天都有一票外籍人士聚集喧嘩，懷疑是非法移工，因此向該隊舉報，而經多日來回勘查確認是移工租屋處後，19日傍晚埋伏守候，見住在該處的外國人正嘻笑吵鬧準備進屋，立即上前盤查。

未料，專勤隊員才出示身分，一名越南籍女子竟迅速拿出身分證，對著專勤隊著急大喊，「我是外配，這的人都是合法的」，異常積極的行徑反讓隊員起疑竇，但仍不動聲色的關心其來台生活，同時用科技設備比對身分證，一查果然是假證件。

南投縣專勤隊表示，逐一清查在場所有人，除了雇主是台灣人，其餘5男4女共9人都是越南籍失聯移工，根本沒有外配，而因幹員查察過程沉著應對，和緩拆穿企圖冒用身分的老哽，現場的人未多作抵抗，順利的將人全部帶回依法查處。

偵訊期間，有人供稱，透過仿冒的身分證不但可規避被查緝，甚至能找到同鄉人一起從事打掃、耕種、裝潢等各種勞力工作，將持續追查提供假證件的上游，訊後，將雇主函送南投縣政府裁罰，其餘9名移工暫收容在南投收容所靜待遣返。