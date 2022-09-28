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北市老婦疑違規穿越馬路 遭機車撞倒送醫不治

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

前天上午9時許，台北市85歲高齡的黃姓老婦人，沿忠孝東路3段行人穿越道西往東方向要穿越馬路，卻因為疑似違規交通號誌穿越行人穿越道，遭綠燈直行機車撞上，婦人當場倒地，緊急送醫急救，深夜宣告不治。

85歲黃姓老婦人在台北市忠孝東路、新生南路口，疑似違規穿越馬路，遭機車撞倒身亡；機車騎士摔倒滑行，機車車頭毀損嚴重。記者廖炳棋/翻攝
85歲黃姓老婦人在台北市忠孝東路、新生南路口，疑似違規穿越馬路，遭機車撞倒身亡；機車騎士摔倒滑行，機車車頭毀損嚴重。記者廖炳棋/翻攝

警方調閱監視器畫面，發現25歲周姓騎士沿新生南路南往北方向行進，到了忠孝東路及新生南路口時，看到老婦人過馬路時已經來不及，車輛撞倒老婦，騎士也因此摔倒滑行，車頭毀損，老婦頭部重創顱內出血，台大醫院救治後，深夜23時宣告不治。

警方觀察監視器畫面，當時周姓騎士速度正常，行進方向有車流，因此研判老婦穿越行人穿越道時，可能有違規情況，但還要進一步確認；由於現行交通法規，只要行人在行人穿越道時，不管是否為違規，汽機車都必須減速慢行並禮讓，因此周姓騎士仍有部分肇事責任。

大安警分局指出，依據道路交通管理處罰條例第78條第1項規定：「行人在道路上不依標誌、標線、號誌之指示或警察指揮」、「不在劃設之人行道通行 ，或無正當理由，在未劃設人行道之道路不靠邊通行」或「不依規定 ，擅自穿越車道」，處新台幣300元罰鍰。

大安分局長范織坤提醒，用路人應確實遵守交通法規，行經路口時務必減速慢行，行人穿越馬路時應注意行人號誌，大安分局配合交通部9月交通安全月及四季專案的「第三季，安全駕駛」，將持續編排違規執法取締專案勤務，並針對車不禮讓行人、闖紅燈及行人違規等態樣加強執法取締。

85歲黃姓老婦人在台北市忠孝東路、新生南路口，疑似違規穿越馬路，遭機車撞倒身亡；機車騎士摔倒滑行，機車車頭毀損嚴重。記者廖炳棋/翻攝
85歲黃姓老婦人在台北市忠孝東路、新生南路口，疑似違規穿越馬路，遭機車撞倒身亡；機車騎士摔倒滑行，機車車頭毀損嚴重。記者廖炳棋/翻攝

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